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Крутіше, ніж будь-який торт: готуємо шикарний чізкейк без випічки

Автор: Світлана Мащенко

Чізкейк - простий і ніжний десерт, який готується на основі вершкового сиру. Часто в нього додають фрукти, желе, роблять підкладку з тіста, наприклад пісочного. Такі ласощі легко приготувати без випічки, і вони точно припадуть вам до смаку!

Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Для приготування чізкейку нам знадобиться роз'ємна форма діаметром 20 сантиметрів і кілька простих інгредієнтів:

  • Печиво цукрове - 200 г
  • Вершкове масло - 50 г
  • Молоко - 1-2 ст. л. (за бажанням і при необхідності)

Для вершкового шару чізкейку:

  • Вершковий сир - 400 г
  • Сметана 20% або жирніше - 150 г
  • Цукор - 110 г
  • Ванільний цукор - 1 пакетик
  • Желе - 1 упаковка (розвести згідно інструкції на упаковці)
  • Мандарини - 2-3 шт.

Подрібніть печиво в дрібну крихту. Додайте розтоплене вершкове масло. Якщо крихта виходить занадто сухою, можна додати трохи молока.

Викладіть крихту в роз'ємну форму, добре утрамбуйте. Поставте в морозильну камеру, поки займаємося вершковим шаром.

Для вершкового шару змішайте вершковий сир, сметану, цукор і ванільний цукор. Перемішайте, поки цукор розчиниться. Викладіть вершковий сир на основу з печива. Поставте в морозильну камеру хвилин на 20-30, поки будемо займатися третім шаром.

Залийте желе гарячою водою згідно з інструкцією на упаковці. Можна використовувати трохи менше води, ніж вказано на упаковці, тоді желе буде щільніше. Дайте желе охолонути до кімнатної температури. На вершковий шар викладіть будь-які фрукти, вилийте зверху желе. Поставте в холодильник (не в морозильну камеру) на кілька годин, поки желе зверху повністю застигне.

Коли желе застигне, можна діставати десерт з форми. Акуратно пройдіться по краю форми і дістаньте чізкейк.

Раніше блогер також розповіла, як спекти на сковорідці справжній тонкий вірменський лаваш.

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