Крутіше, ніж будь-який торт: готуємо шикарний чізкейк без випічки

Чізкейк - простий і ніжний десерт, який готується на основі вершкового сиру. Часто в нього додають фрукти, желе, роблять підкладку з тіста, наприклад пісочного. Такі ласощі легко приготувати без випічки, і вони точно припадуть вам до смаку!
Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Для приготування чізкейку нам знадобиться роз'ємна форма діаметром 20 сантиметрів і кілька простих інгредієнтів:
Для вершкового шару чізкейку:
Подрібніть печиво в дрібну крихту. Додайте розтоплене вершкове масло. Якщо крихта виходить занадто сухою, можна додати трохи молока.
Викладіть крихту в роз'ємну форму, добре утрамбуйте. Поставте в морозильну камеру, поки займаємося вершковим шаром.
Для вершкового шару змішайте вершковий сир, сметану, цукор і ванільний цукор. Перемішайте, поки цукор розчиниться. Викладіть вершковий сир на основу з печива. Поставте в морозильну камеру хвилин на 20-30, поки будемо займатися третім шаром.
Залийте желе гарячою водою згідно з інструкцією на упаковці. Можна використовувати трохи менше води, ніж вказано на упаковці, тоді желе буде щільніше. Дайте желе охолонути до кімнатної температури. На вершковий шар викладіть будь-які фрукти, вилийте зверху желе. Поставте в холодильник (не в морозильну камеру) на кілька годин, поки желе зверху повністю застигне.
Коли желе застигне, можна діставати десерт з форми. Акуратно пройдіться по краю форми і дістаньте чізкейк.
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