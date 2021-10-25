Кросовер "Одеса" від ЗАЗ, фото якого захопили українців, виявився фейком

Новий кросовер від Запорізького автомобілебудівного заводу під назвою "Одеса" в кінці 2022 року випускати не почнуть. Незважаючи на те, що інформацію про це досі активно тиражують профільні ЗМІ та користувачі соцмереж, публікуючи навіть фото майбутньої новинки.

Чому деякі українці вирішили, що новому кросоверу від ЗАЗу - бути, і яка ситуація насправді - читайте в нашому матеріалі нижче.

З чого все почалося

Профільні ЗМІ кілька днів тому опублікували ось ці фото:

Почалося все з фото, які з'явилися в мережі (фото: facebook.com/odesacity)

Також різні видання писали, що новий "ЗАЗ Одеса" буде зроблений на базі китайського кросовера FAW Bestune T77 або FAW X60, який був презентований світу три роки тому.

Ціну "ЗАЗ Одеса" встановили на рівні 550-700 тисяч гривень (тобто, близько 20 тисяч доларів), що не так вже й мало для потенційної новинки.

Чому це фейк

Про те, що знімки несправжні, можна було зрозуміти з першого погляду. Справа в тому, що автор знімків просто-напросто наклав логотип ЗАЗ і український номер... на китайський Bestune T77.

А пізніше, звичайно, і прес-служба корпорації "УкрАВТО" заспокоїла передчасно зраділих юзерів.

"Ми не ведемо ніяких переговорів з FAW Group і не плануємо запуск виробничого проекту з використанням агрегатної бази моделей вищезгаданого автовиробника. На даний момент на конвеєрі Запорізького автомобілебудівного заводу ведеться виробництво ряду моделей Groupe Renault, а також моделей KIA", - розповіли в компанії.

А ЗМІ при цьому попросили "слідувати журналістській етиці" і перевіряти факти на предмет достовірності.

Слід звернути увагу ще на один нюанс.

Першими почали поширювати цей фейк користувачі російського сегмента Інтернету. Підключилися навіть блогери.