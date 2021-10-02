"Запорожець" у СРСР коштував дорожче, ніж Ford Mustang. Порівняння цін і характеристик
Звичайний "Запорожець" у СРСР коштував дорожче, ніж Ford Mustang у США. При цьому, середня зарплата у середині 1970-х років дозволяла назбирати радянській людині на омріяний ЗАЗ-966 протягом 21 місяця. А от американський капіталіст міг справитися з цим завданням за півроку.
На вартість і характеристику автомобілів звернули увагу в Facebook-спільноті "Останній Капіталіст".
У дописі зокрема йдеться про те, що ЗАЗ-966 "Запорожець" був найдешевшим автомобілем, що продавався в СРСР, у 70-х роках минулого сторіччя.
На той час вартість автівки становила 3000 радянських рублів, що відповідало 3614 американським доларам за офіційним курсом.
Ось так виглядав "Запорожець" 1969 року (фото: flickr.com/Sergey Rodovnichenko)
А це "поліпшена" модель - ЗАЗ-968 (фото: wikipedia.org)
"У той час в США за ці гроші, а саме за 3 562 американських доларів, можна було купити Ford Mustang Mach 1", - кажуть автори допису.
Ця машина була вже у той час оснащена кондиціонером, автоматичною коробкою перемикання передач (АКПП) і 5,7-літровим 8-циліндровим V-подібним двигуном потужністю 290 кінських сил.
Ось так виглядав Ford Mustang Mach 1 1969 року (фото: flickr.com/mashleymorgan)
Ще один Ford Mustang Mach 1 (фото: wikipedia.org)
До слова, звичайний Ford Mustang в базовій комплектації коштував всього 2820 американських доларів.
Зауважимо, що "Запорожець" був найдешевшою автівкою на той час. Наприклад, вартість "Волги" ГАЗ-24 сягала взагалі більше 9000 рублів. Тобто, за одну "Волгу" можна було купити три Ford Mustang...
Знаменита "Волга" (фото: wikipedia.org)
Додамо також, що у 1975 році середня зарплата у Союзі Радянських Соціалістичних Республік становила 133 рублі, або майже 183 долари за офіційним курсом.
У той самий рік громадянин США отримував трішки більшу зарплатню, а саме - 719 доларів.
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