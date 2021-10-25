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Кроссовер "Одесса" от ЗАЗ, фото которого восхитили украинцев, оказался фейком

Новина українською →
Понедельник 25 октября 2021 15:40
Кроссовер "Одесса" от ЗАЗ, фото которого восхитили украинцев, оказался фейком Многие приняли фейк про новое авто от ЗАЗ за чистую монету
Автор: Артем Горовенко

Новый кроссовер от Запорожского автомобилестроительного завода под названием "Одесса" в конце 2022 года выпускать не начнут. Несмотря на то, что информацию об этом до сих пор активно тиражируют профильные СМИ и пользователи соцсетей, публикуя даже фото будущей новинки.

Почему некоторые украинцы решили, что новому кроссоверу от ЗАЗ - быть, и как ситуация обстоит на самом деле - читайте в нашем материале ниже.

С чего все началось

Профильные СМИ несколько дней назад опубликовали вот эти фото:

Кроссовер &quot;Одесса&quot; от ЗАЗ, фото которого восхитили украинцев, оказался фейкомКроссовер &quot;Одесса&quot; от ЗАЗ, фото которого восхитили украинцев, оказался фейкомКроссовер &quot;Одесса&quot; от ЗАЗ, фото которого восхитили украинцев, оказался фейком

Началось все с фото, которые появились в сети (фото: facebook.com/odesacity)

Также разные издания писали, что новый "ЗАЗ Одесса" будет сделан на базе китайского кроссовера FAW Bestune T77 или FAW X60, который был презентован миру три года назад.

Цену "ЗАЗ Одесса" установили на уровне 550-700 тысяч гривен (то есть, около 20 тысяч долларов), что не так уж и мало для потенциальной новинки.

Почему это фейк

О том, что снимки ненастоящие можно было понять с первого взгляда. Дело в том, что автор снимков просто-напросто наложил логотип ЗАЗ и украинский номер... на китайский Bestune T77.

А позже, конечно, и пресс-служба корпорации "УкрАВТО" успокоила преждевременно обрадовавшихся юзеров.

"Мы не ведем никаких переговоров с FAW Group и не планируем запуск производственного проекта с использованием агрегатной базы моделей вышеупомянутого автопроизводителя. На данный момент на конвейере Запорожского автомобилестроительного завода ведется производство ряда моделей Groupe Renault, а также моделей KIA", - рассказали в компании.

А СМИ при этом попросили "следовать журналистской этике" и проверять факты на предмет достоверности.

Следует обратить внимание еще на один нюанс.

Первыми начали распространять этот фейк пользователи российского сегмента интернета. Подключились даже блогеры.

Ранее мы писали, что на ЗАЗе запустят производство новых бюджетных авто.

Также читайте о том, почему "Запорожец" в СССР стоил дороже, чем Ford Mustang.

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