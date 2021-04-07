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У Черкасах мер трохи не побився з активістом: "салага, я тебе поламаю"

Новость на русском → Черкаси, Середа 07 квітня 2021 10:48
У Черкасах мер трохи не побився з активістом: "салага, я тебе поламаю" Колаж РБК-Україна: мер Черкас жорстко поскандалив з активістом
Автор: Людмила Жукова

У Черкасах мер міста Анатолій Бондаренко відзначився неадекватною поведінкою. На засіданні міськради ледь не побився з лідером місцевого "Національного корпусу" Дмитром Кухарчуком.

Про це розповіли у сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

Конфлікт почався після того, як активіст Кухарчук у своєму виступі звинуватив мера в корупції й невиконаних обіцянках. Глава міста мовчати не став і запропонував з'ясувати стосунки по-чоловічому. Але бійка не відбулася, вчасно прибула поліція.

"Не тикай мені. Тому що я по-чоловічому можу вийти... Салага... Йди сюди, я тебе б*** поламаю", - заявив мер.

Чим запам'ятався українцям мер Черкас

Володимир Зеленський під час прес-конференції, присвяченій річниці президентства, назвав дії мера Черкас Анатолія Бондаренка "популізмом".

Під час сварки з Бондаренко президент назвав останнього "бандитом" і додав, що не сяде з ним за стіл.

Міський голова Черкас звернувся в Печерський суд Києва з позовом про захист честі і гідності проти Зеленського. Він вимагав стягнути з президента 1 гривню і отримати спростування слів, проте суд відхилив його позов.

Як ми раніше писали, під Миколаєвом депутат підстрелив місцевого жителя через спиляне дерево.

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