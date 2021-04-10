Данець пояснив, чому мив вікно поїзду "Укрзалізниці"

Громадянин Данії Йоганнес Вамберг Андерсен став "зіркою" українського сегмента соцмереж після вірусного розповсюдження знімка, на якому він миє шваброю вікно поїзда "Київ – Ізмаїл" . Як виявилося, він хотів показати дітям красу української природи, але через бруд на вікнах не було нічого видно.

Йоганнес ділиться, що нерідко їздить поїздами "Укрзалізниці" і в цілому звик до низького рівня санітарії у вагонах.

"Давно знайомий з відсутністю чистоти зовні і всередині українських вагонів, тому і вирішив помити. А взагалі я хотів показати дітям красу України з вікна поїзда", - розповідає данець.

Зізнається, що хотів купити квитки у вагон, в якому їде начальник поїзда, тому що такі вагони зазвичай нові. Але не зміг, тому підготувався до прибирання. За словами чоловіка, він давно планував щось подібне.

"Якось намагався почистити вікно вологими серветками, але вагонний бруд вони "не взяли". Тому в цей раз підготувався - взяв миючий засіб і швабру, щоб дістати з перону до вікна вагона. Провідники ніяк не відреагували, ні слова. Що також показово", - зазначає Йоганнес.

Також він давно займається темою залізниці - писав про неї, а також заснував Центр залізничних ініціатив.

"Я активіст, якщо хочете. Давно намагався просувати тему, що в Україні є великий потенціал, щоб за відносно невеликі гроші поліпшити свою залізницю. Є Київ і є великі міста і вони, як острови - між ними більше нічого немає. Треба це виправляти швидкою залізницею", - пояснює він.

Він нарікає, що багато разів намагався це донести до керівників різних, але без результату. Але після посту з ним зв'язалося керівництво департаменту пасажирських перевезень і запросило в депо, щоб показати, як миють поїзда. Каже, що планує піти й подивитися.