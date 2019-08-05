Під Кропивницьким обірвався ліфт з людьми: деталі пригоди (фото)

Ліфт впав разом з людьми (Колаж РБК-Україна)

В кабіні ліфта перебували двоє робітників магазину

Під Кропивницьким сталася трагічна неприємність – обірвався трос ліфта в Гайвороні, по вулиці Василя Стуса. В кабіні ліфта в цей час знаходилося дві людини. Про це повідомили в прес-службі УГСЧС області.

Повідомляється, що сигнал про обрив надійшов на гарячу лінію "101" близько 7 години ранку. Кабіна вантажного ліфта магазину, в якому перебувало двоє людей - вантажники магазину, пролетіла два поверхи через обірваний трос і зупинилася в підвальному приміщенні.

Рятувальники змогли дістати постраждалих і негайно передали їх до рук медиків, які доставили їх в Гайворонську центральну районну лікарню. На даний момент їх життю нічого не загрожує.

На місці події працюють фахівці, які з'ясовують причини обриву троса і перевіряють технічний стан.

Ліфт впав разом з людьми в Гайвороні (фото: ДСНС)

Це не поодинокий випадок в Україні та обриви троса часто стають причиною трагедій. Нагадаємо, ми писали про те, що у Сумах обірваний трос ліфта забрав життя двомісячного немовляти, якого дідусь не встиг витягнути до того, як кабіна ліфта понеслася вниз.

А у Дніпрі ліфт впав у шахту разом з цілою родиною. Вони залишилися живі лише завдяки тому, що спрацювала система захисту і саме це утримало ліфт від жорсткого падіння з третього поверху.