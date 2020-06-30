Українці на карантині скоротили борги за комуналку

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тільки за травень українці погасили 3,3 млрд грн боргів

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в травні 2020 року склали 8,7 млрд грн. Українці заплатили 11,9 млрд грн, що на 37,5% більше нарахованих сум.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець травня 2020 року склала 59,9 млрд грн, що на 3,3 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (63,2 млрд грн).

Станом на 31 травня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 23,9 млрд грн, за поставку теплової енергії та гарячої води - 18,8 млрд грн, за поставку і розподіл електричної енергії - 5,9 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,4 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,0 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,0 млрд грн.

Нагадаємо, в першому кварталі 2020 року витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" складають 16,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ в січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року.

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Автор: Олександр Білоус