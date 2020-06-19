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Кабмін заборонив припиняти виплати переселенцям під час карантину

Новини » Політика     19.06.2020 - 12:32
Кабмін заборонив припиняти виплати переселенцям під час карантину
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Переселенці у разі втрати роботи продовжать отримувати виплати

Кабінет міністрів України заборонив під час карантину припиняти виплати внутрішнім переселенцям. Мова йде про виплати на оренду житла та оплату послуг ЖКГ.

Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з прийнятими змінами, виплати продовжуються на період карантину та на один місяць після його скасування без необхідності звернення за закінчення шестимісячного терміну.

При цьому органи соціального захисту протягом місяці після скасовування карантину мають провести перерахунок виплат на підставі поданих переселенцем заяви і необхідних документів. Якщо виявиться, що за період карантину переселенцю виплатили більше, то різниця буде вилучатися.

Крім того, уточнюється, що якщо переселенець втратив роботу, то положення про припинення виплат не застосовуються на період карантину і протягом місяця після його скасування.

Фото: постанова Кабміну

Зазначимо, розмір допомоги для переселенців у 2020 році становить 442 гривні для працездатних осіб, 1000 гривень для пенсіонерів і дітей. При цьому сім'я не може отримувати понад 3 000 гривень.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів спростив ідентифікацію переселенців, автоматизувавши обмін даними між Міністерством соціальної політики та Державною прикордонною службою.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українипереселенцывыплаты
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