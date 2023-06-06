Эвакуация, угроза для юга и проблемы с водой: последствия подрыва Каховской ГЭС для Украины

В результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) части Херсонской области грозит затопление. В других регионах уже есть проблемы с водой, а ущерб экологии еще только предстоит оценить.

Затопление и эвакуация

Из-за подрыва ГЭС через разрушенную дамбу хлынула вода из Каховского водохранилища. По оценкам Министерства внутренних дел, в зоне потенциального затопления находятся около 80 населенных пунктов. Большая часть из них находится на левобережной части под российской оккупацией.

Полностью или частично затоплены: Тягинка, Львово, Одрадокаменка, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка и микрорайон Остров в Херсоне. По состоянию на утро в критической зоне находились 16 тысяч человек

Фото: зона возможного затопления (инфографика "Суспільного")

В сети появились видео того, как выглядят окрестности населенного пункта Отрадокаменка.

На левом берегу постепенно затапливает Новую Каховку. Под воду ушел парк развлечений "Сказочная дубрава" с зоопарком. Вода дошла до памятника Шевченко, затопило летний театр, кафе, лодочную станцию и другие объекты. Из-за перебоев с интернетом в городе трудно получать оперативную информацию.

А так выглядит ситуация в Херсоне.

На подконтрольной части к ликвидации последствий привлекли полицию и спасателей. Они помогают эвакуировать людей из опасных мест. На данный момент в общей сложности подтоплено 24 населенных пунктов. Ожидается, что вода будет прибывать еще как минимум сутки.

Эвакуация проводится на автобусах. Людей вывозят сначала в Херсон, затем в Николаев, Хмельницкий, Кропивницкий и Киев. Эвакуированных также готовы принять в Одесской области, во Львове, Ивано-Франковске и других городах.

В 12:00 с ж/д вокзала в Херсоне отправился эвакуационный поезд в Николаев. "Укрзализныця" готова при надобности организовать дополнительные поезда.

К эвакуации подключились и общественные организации. "Восток SOS" предлагает помощь одиноким людям, семьям с детьми и животными, а также лицам с инвалидностью. Для этого нужно обратиться на горячую линию 0800332614 или в мессенджерах +380997104872 (Viber), +380961086048 (Telegram).

Благотворительный фонд Rescue Now тоже готов помочь с эвакуацией. Пункты сбора находятся в поселке Белозерка (ул. Свободы, 53), в Херсоне на ж/д вокзале и в больнице Тропиных, а также в Антоновке, на ХБК и в школе №50.

Еще полезные контакты:

горячая линия Херсонской ОВА: 0800330951 или 0914817845

горячая линия Херсонской ГВА: 0500404424 или 09895817 90

экстренные службы: 101 (ГСЧС), 102 (полиция), 103 (экстренная помощь)

горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0800339247

спасение животных: ecodepartment1@ukr.net, 0509433635 или 0963488070

Что с водой в городах Украины?

Подрыв Каховской дамбы не скажется на водоснабжении Киева. Сообщается, что все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, перебоев в работе оборудования нет.

Запорожью также не грозит проблема с питьевой водой, поскольку водозабор находится в верхнем бьефе Днепра.

Ситуация не отразится и на водоснабжении Одессы. В настоящее время все услуги предоставляются в полном объеме, объекты местного водоканала работают в штатном режиме.

Что касается Николаева, то Кабинет министров выделил 120 млн гривен на обеспечение жителей города питьевой водой. Она будет подаваться по руслу реки Ингулец в специальном режиме работы.

В то же время в Днепропетровской области резко снижается уровень воды. Местных жителей призывают делать запасы.

Кривой Рог на 70% запитан водой из Каховского водохранилища. Поэтому предприятия и горожан просят пока хотя бы на треть сократить потребление. Для населения давление воды будет снижаться с 22:00 до 05:00 утра, она будет доставать только до первых этажей. Тем временем из супермаркетов выгребают бутилированную воду.

Запасы воды просят сделать жителей Покрова, Марганца и Никопольского района Днепропетровской области.

Есть ли угроза энергетике?

Подрыв Каховской гидроэлектростанции не повлиял на работу украинской энергосистемы. Сообщается, что компании "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" держат ситуацию на контроле и оценивают риски.

ГЭС с первых дней российского вторжения была под оккупацией. С ней утрачена технологическая связь, и выдача мощности на подконтрольную территорию Украины не производилась.

В то же время существуют риски подтопления энергетических объектов в Херсонской области, в том числе Херсонской ТЭЦ. В самом Херсоне более 10 тысяч потребителей обесточены (район "Остров"), возможны проблемы с водоснабжением.

Пляжного сезона не будет?

Власти Одессы напоминают, что до сих пор действует приказ военной администрации о запрете доступа к пляжам на берегу Черного моря. Запрет будет действовать до отдельного решения, которым будут определены безопасные участки.

Кроме того, сообщается, что в связи с подрывом Каховской ГЭС и подтоплением Херсонской области есть угроза загрязнения акватории Черного моря.

Как все это может повлиять на Запорожскую АЭС?

На данный момент для ЗАЭС, которая находится в оккупированном Энергодаре выше по течению Днепра, нет прямой угрозы. Однако представители "Энергоатома" постоянно мониторят ситуацию.

Отметим, вода с Каховского водохранилища подается на конденсаторы турбин и системы безопасности станции. По состоянию на сейчас станционный пруд заполнен, уровень воды составляет 16,6 метра и этого достаточно для технологических нужд.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси опасается, что если начнутся проблемы с подачей воды, и они продлятся в течение длительного времени, то это приведет к расплавлению ядерного топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов.

В то же время ожидается, что воды из резервуара на станции хватит с запасом на некоторое время. Сейчас персонал ЗАЭС прикладывает все усилия, чтобы закачать как можно больше воды, а также пытается сократить ее потребление там, где это возможно.

Гросси настаивает на обеспечении безопасности данного резервуара. Предположительно, он способен подавать воду в течение нескольких месяцев, но МАГАТЭ должно подтвердить это в ближайшее время.

"Я призываю все стороны убедиться, что ничего не делается для его подрыва. Моя поездка на ЗАЭС была запланирована на следующую неделю и сейчас является необходимой. Я поеду (туда, - ред.)", - добавил глава МАГАТЭ.

Крым снова без воды?

Подрыв Каховской ГЭС может остановить поставки воды в оккупированный Крым по Северокрымскому каналу, который на сегодня также захвачен россиянами. С полуострова поступают новости об отключениях воды, в частности, в некоторых районах Евпатории, и о проблемах в Керчи.

В сети также появились видео с водой в Крыму, однако она крайне плохого качества.

О том, что полуостров на несколько лет может остаться без воды, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркивает, что Крым очень зависим от Каховского водохранилища.

"Крым очень зависит от водоснабжения с Каховской ГЭС. Кому же они сделали хуже, хочется спросить", - отметила она.

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов говорит, что угрозы подтоплений нет, но признает риск обмеления Северокрымского канала. По его словам, сейчас в нем находится порядка 40 млн кубометров воды, а местные водохранилища якобы заполнены на 80%.

Оккупационный глава успокаивает крымчан тем, что воды более чем достаточно. И сейчас ведутся работы по минимизации потерь в самом канале. А динамика и возможные риски "будут понятны в ближайшие дни".

Последствия для экологии

Согласно расчетам сотрудников Херсонского государственного аграрно-экономического университета, площадь затопления может составить около 100 квадратных километров - от Новой Каховки до Кизомыса.

Максимальная высота подъема воды составит 3 метра, а волна будет сходить в течение трех дней. По словам старшего научного сотрудника вуза Евгения Коржова, в низовяьх Днепра может затопить еще около 500 квадратных километров. Также пострадает Днепро-Бугский лиман.

"Начинается катастрофа с Каховского водохранилища. Все зараженные воды при маленьком дождике будут стекать в низовье Днепра и в лиман", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Расчеты показывают, что максимальный уровень воды будет наблюдаться в течение двух дней в районе Новой Каховки, Казацкого и поселков рядом до 15 км от Каховской ГЭС. После этого будет идти постепенное понижение уровня.

Коржов также сомневается, что ГЭС будет восстановлена.

"В нынешних реалиях я даже не могу представить, кто и за какие средства может это сделать. На восстановление нужны колоссальные ресурсы", - добавил он.

Эколог Александр Соколенко в комментарии для ТСН сообщил, что пока рано делать выводы об ущербе, поскольку масштабы катастрофы неизвестны. Но по его мнению, больше всего пострадает Нижнеднепровский природный парк, который находится ниже Каховки.

"Эта дельта Днепра - чрезвычайно ценная природная территория... Очевидно, все что там есть, будет смыто водой. А это многочисленные острова, проливы, заливы, луга, заболоченные участки возле Днепра. Все это попадает в зону волны от ГЭС", - отметил он.

А поскольку при подрыве ГЭС применялась взрывчатка, то вероятно из-за ее токсичности нельзя пользоваться днепровской водой. Хотя очищение произойдет довольно быстро.