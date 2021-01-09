У Кривому Розі жорстоко побили "копа", який перевіряв дотримання локдауну

У Кривому Розі побили патрульного поліцейського в одному з закладів громадського харчування, коли він перевіряв дотримання правил карантину. В результаті інциденту потерпілий правоохоронець був госпіталізований з черепно-мозковою травмою.
Про подію розповів депутат криворізької міської ради Микола Колесник у своєму Facebook.
За його словами, на "копа" напали відвідувачі закладу на Поштовому проспекті.
Повідомляється, що компанія в кафе відпочивала вже після 22.00, і коли співробітники патрульної поліції зробили зауваження, чоловіки накинулися на правоохоронців з кулаками.
"Початок локдауну в Кривому Розі... У результаті суперечки з "відпочиваючими" на поліцейського було скоєно напад, він отримав травми і зараз перебуває в лікарні", - йдеться у публікації.
Як зазначають в мережі, до побиття патрульного може бути причетний співробітник правоохоронних органів.
"Напад на поліцейського, за попередніми даними, скоїв чинний працівник прокуратури 1. Зараз роблять все, щоб у закладі раптово не зникло відео з камер спостереження. Працює і УВБ, і слідчі, і прокуратура (ті що не били)", - пише Колесник.
Також він додав, що нині на потерпілого чиниться тиск, "щоб він не вказував на прокурора, щоб того не притягали до відповідальності".
У Кривому Розі побили патрульного (фото: скрін поста з Facebook-сторінки Олексія Таймурзіна)
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