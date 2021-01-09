В Кривом Роге жестоко избили "копа", который проверял соблюдение локдауна

В Кривом Роге избили патрульного полицейского в одном из заведений общественного питания, когда он проверял соблюдение правил карантина. В результате инцидента пострадавший правоохранитель был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

О происшествии рассказал депутат криворожского городского совета Николай Колесник в своем Facebook.

По его словам, на "копа" напали посетители заведения на Почтовом проспекте.

Сообщается, что компания в кафе отдыхала уже после 22.00, и когда сотрудники патрульной полиции сделали замечание, мужчины набросились на правоохранителей с кулаками.

"Начало локдауна в Кривом Роге... В результате спора с "отдыхающими" на полицейского было совершено нападение, он получил травмы и сейчас находится в больнице", - говорится в публикации.

Как отмечают в сети, к избиению патрульного может быть причастен сотрудник правоохранительных органов.

"Нападение на полицейского, по предварительным данным, совершил действующий работник 1 прокуратуры. Сейчас делают все, чтобы в заведении внезапно не исчезло видео с камер наблюдения. Работает и УВБ, и следователи, и прокуратура (те что не били)", - пишет Колесник.

Также он добавил, что в настоящее время на потерпевшего оказывается давление, "чтобы он не указывал на прокурора, чтобы того не привлекали к ответственности".

В Кривом Роге избили патрульного (фото: скрин поста с Facebook-страницы Алексея Таймурзина)

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