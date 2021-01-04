Люди байдуже дивилися: у Києві водія витягнули з авто і жорстоко побили

У Києві водія авто жорстоко побили на дорозі (колаж: РБК-Україна)

У Києві на водія автомобіля напали і жорстоко побили серед білого дня. Чоловіка витягнули з авто за те, що він - за його словами - не поступився дорогою.

Інцидент стався на проспекті Перемоги біля парку Вернадського, про що розповів сам потерпілий, опублікувавши відео на сторінці Facebook Київ Оперативний.

"На мене напала ця особа. Він - водій автомобіля Opel (SBE73758). Напав тому що я не поступився йому дорогою. Я йому заперечив, сказавши, що він не правий у цій ситуації і в мене є запис на реєстраторі. Ця новина його розлютила і він почав кидатися на мене, а потім хотів залізти в мою машину (напевно, щоб забрати реєстратор), але машина була закрита. Він сказився ще більше і почав бити по машині ногами, після чого перемикнутися на мене, збив з ніг і почав бити ногами по голові", - пише потерпілий.

Коли чоловік впав, нападник почав бити його ногами по тулубу та голові. Постраждалий закривався руками, тому більшість ударів довелося на них. Тепер у нього перелом зі зміщенням, лікування якого коштує 30 тисяч гривень.

"Через це у мене зламана рука (зі зміщенням), потрібно ставити пластину.

Приблизна сума за операцію 30 тисяч гривень. Заяву написав, але надії на поліцію особливо немає. Може хтось його впізнає?" - додав потерпілий.

Відео з інцидентом можна переглянути за посиланням.

Чоловік, який напав на водія, і його авто (скрін відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі активно коментують відео. Причому багато хто обурений, що за жертву побиття ніхто не заступився.

"Люди стояти втикають, наче нічого не відбувається;

Найбільше вражають труси стоять поруч і втикають, як людину поряд б'ють і мовчки дивляться на це. Гидко;

Поряд стоїть людина і жодної уваги! Та хоч закричи, поклич когось на допомогу!" - обурені користувачі.

Раніше ми писали, що в метро Києва неадекватний пасажир напав на співробітницю підземки і вдарив її головою в обличчя.

Раніше ми писали, що в Києві юрба накинулася на 16-річного хлопця і побила його за нафарбовані губи.