У Новій Каховці біля кафе побили до смерті військового

Під Херсоном до смерті побили військового (ілюстративне фото: freepik.com)

У Новій Каховці біля одного з кафе побили військового ЗСУ, який в результаті отриманих травм помер на місці події. До НП призвела сварка між солдатом і кількома цивільними, яка переросла у бійку та закінчилася трагедією.

Про це передали в оперативному командуванні "Південь" на сторінці в Facebook.

Інцидент стався 25 грудня о пів на п'яту ранку.

Військовослужбовець помер від тяжких тілесних ушкоджень біля кафе до приїзду "швидкої".

Слідчі Новокаховського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Херсонській області проводять необхідні слідчі дії, а командир військової частини, в якій служив загиблий солдат - службове розслідування.

"У військових частинах та установах оперативного командування "Південь" постійно проводиться робота щодо профілактики порушення військовослужбовцями військової дисципліни. Незважаючи на це, в деяких випадках військовослужбовці підпорядкованих підрозділів продовжують нехтувати правилами поведінки поза межами військової частини", - йдеться в повідомленні.

Між тим, в прес-службі поліції Херсонської області повідомлень про подію наразі немає.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі в зоні проведення ООС український військовий побив і підпалив товариша по службі.

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