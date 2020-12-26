У Новій Каховці біля кафе побили до смерті військового

У Новій Каховці біля одного з кафе побили військового ЗСУ, який в результаті отриманих травм помер на місці події. До НП призвела сварка між солдатом і кількома цивільними, яка переросла у бійку та закінчилася трагедією.
Про це передали в оперативному командуванні "Південь" на сторінці в Facebook.
Інцидент стався 25 грудня о пів на п'яту ранку.
Військовослужбовець помер від тяжких тілесних ушкоджень біля кафе до приїзду "швидкої".
Слідчі Новокаховського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Херсонській області проводять необхідні слідчі дії, а командир військової частини, в якій служив загиблий солдат - службове розслідування.
"У військових частинах та установах оперативного командування "Південь" постійно проводиться робота щодо профілактики порушення військовослужбовцями військової дисципліни. Незважаючи на це, в деяких випадках військовослужбовці підпорядкованих підрозділів продовжують нехтувати правилами поведінки поза межами військової частини", - йдеться в повідомленні.
Між тим, в прес-службі поліції Херсонської області повідомлень про подію наразі немає.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі в зоні проведення ООС український військовий побив і підпалив товариша по службі.
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