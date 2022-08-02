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У Кривому Розі жінка розгулювала у формі російських окупантів: що їй загрожує

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Кривий Ріг, Вівторок 02 серпня 2022 22:06
У Кривому Розі жінка розгулювала у формі російських окупантів: що їй загрожує Фото: поліцейський в Україні (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі помітили жінку на вулиці, яка розгулювала, вбравшись в уніформу військового флоту Російської Федерації. Обурені люди викликали правоохоронців, і шанувальниця армії країни-агресора була затримана.

Про інцидент повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі національного телемарафону.

"Уявіть собі - в ці дні, коли Росія спрямовує свої смертоносні ракети на голови наших кращих громадян, на наших мирних громадян, поліцейські Дніпропетровської області затримали мешканку міста Кривий Ріг, яка вбралася в уніформу країни-агресора, і гуляла в ній...

Тобто знаходяться і ті, хто досі нічого не зрозумів, що відбувається в Україні, хто хоче нашої смерті, смерті нашої держави", - висловився чиновник.

Відео: заступник голови МВС Євген Єнін розповів про жінку в Кривому Розі, яка гуляла вулицями у формі Росармії

Дивну жінку у формі військовослужбовця військового флоту РФ криворіжці зустріли на вулицях Тернівського району 31 липня - громадянка спокійно йшла кудись, не звертаючи уваги на обурені погляди оточуючих. Ті й подзвонили в "102", пише місцеве видання "Перший міський".

Випадок підтвердили також у прес-службі Криворізького районного управління поліції.

Правопорушниці тепер загрожує обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без неї. Таке покарання передбачене по ч.1 ст. 436-1 КК України "Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

Також повідомляється, що патрульні встановлюють деталі та обставини інциденту.

Раніше повідомлялося, що в червні в Тернополі 25-річний житель Харкова розгулював із радянською символікою.

А також ми писали про те, що в березні на Прикарпатті затримали жінку, яка агітувала за "відновлення СРСР", і тепер порушниці загрожує 10 років в'язниці.

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