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На Прикарпатті затримали агітатора за "відновлення СРСР". Загрожує 10 років в'язниці

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Івано-Франківськ, Субота 26 березня 2022 11:28
На Прикарпатті затримали агітатора за "відновлення СРСР". Загрожує 10 років в'язниці Фото: На Прикарпатті затримали агітатора за "відновлення СРСР" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

На Прикарпатті правоохоронці викрили жінку, яка агітувала за відновлення СРСР. Тепер їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Мешканка Івано-Франківська під різними псевдонімами вела в соцмережах агітацію "за оновлений СРСР". Також вона заперечувала факт розпаду Радянського Союзу і легітимність проголошення колишніми республіками незалежності.

Зокрема, жінка в Youtube, Facebook і ВКонтакте розміщувався деструктивний контент - пропагувала ідею "одного народу Росії-Руси", відновлення пам'ятників радянським катам, повернення в сталінську Конституцію 1936 року.

"24 лютого в день початку повномасштабного нападу Росії на Україну фігурантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером мобільного оператора. З ним вона вела обговорення державності, незалежності та суверенітету України, а також події російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.

У жінки під час обшуку вилучили український і російський паспорти, а також техніку з доказами.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 436-1 (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Жінці повідомили про підозру та судом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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