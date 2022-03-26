На Прикарпатті затримали агітатора за "відновлення СРСР". Загрожує 10 років в'язниці
На Прикарпатті правоохоронці викрили жінку, яка агітувала за відновлення СРСР. Тепер їй загрожує до десяти років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Мешканка Івано-Франківська під різними псевдонімами вела в соцмережах агітацію "за оновлений СРСР". Також вона заперечувала факт розпаду Радянського Союзу і легітимність проголошення колишніми республіками незалежності.
Зокрема, жінка в Youtube, Facebook і ВКонтакте розміщувався деструктивний контент - пропагувала ідею "одного народу Росії-Руси", відновлення пам'ятників радянським катам, повернення в сталінську Конституцію 1936 року.
"24 лютого в день початку повномасштабного нападу Росії на Україну фігурантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером мобільного оператора. З ним вона вела обговорення державності, незалежності та суверенітету України, а також події російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.
У жінки під час обшуку вилучили український і російський паспорти, а також техніку з доказами.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 436-1 (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
Жінці повідомили про підозру та судом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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