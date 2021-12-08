У Кривому Розі спіймали серійного грабіжника дитячих садків: виносив техніку, гроші та речі

Злодій проникав у приміщення дитячих дошкільних закладів через вікно на першому поверсі, яке віджимав, використовуючи спеціальні інструменти.

Далі він викрадав побутову техніку, гроші та інші цінні речі, а потім награбоване зловмисник збував, отримуючи гроші.

Злочинець сьогодні був затриманий співробітниками кримінальної поліції "в рамках проведення розшукових заходів на території міста".

Ним виявився місцевий житель 25 років, який раніше був судимий. Наразі чоловіка підозрюють у цілій серії крадіжок у дитсадках.

За фактом події слідчий відділ відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК.

"Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

У Кривому Розі 25-річний злодій скоїв серію грабежів у садочках (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)