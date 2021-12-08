В Кривом Роге поймали серийного грабителя детских садиков: выносил технику, деньги и вещи

Вор проникал в помещения детских дошкольных учреждений через окно на первом этаже, которое отжимал, используя специальные инструменты.

Далее он похищал бытовую технику, деньги и другие ценные вещи, а затем награбленное злоумышленник сбывал, получая деньги.

Преступник сегодня был задержан сотрудниками криминальной полиции "в рамках проведения розыскных мероприятий на территории города".

Им оказался местный житель 25 лет, который ранее был судим. Сейчас мужчину подозревают в целой серии краж в детсадах.

По факту происшествия следственный отдел открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК.

"Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении правоохранителей.

В Кривом Роге 25-летний вор совершил серию грабежей в садиках (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)