У Кривому Розі гойдалки впали на 5-річну дитину і травмували

У Кривому Розі п'ятирічна дитина отримала травму на дитячому майданчику через гойдалки, що зламалися. Конструкція атракціону впала і пошкодила дитині ногу.
Про інцидент розповів батько дитини Олександр Греченко, передає 0564.ua.
Також чоловік опублікував фото з місця події в мережі.
"Ось ці гойдалки впали і травмували ногу дитині, будьте обережні! Дитині п'ять років!", - йдеться в публікації на Facebook-сторінці спільноти "Інгулець".
Він уточнив, що конструкція гойдалки у формі машинки на двох великих пружинах-кріпленнях зруйнувалася під вагою дитини.
Кривому Розі дитячі гойдалки впали і травмували дитину (фото: 0564.ua)
Зазначимо, що реакція в коментарях на пост батька малюка була неоднозначна. Так, деякі користувачі мережі висловили думку, що 5-річна дитина вже доросла для таких гойдалок. Інші всю провину за це покладають на "дорослих дядьків", які часто самі ламають гойдалки на дитячих майданчиках, вирішивши покататися на них, як у дитинстві, через що конструкція може обвалитися в будь-який момент.
Учасники обговорення при цьому посилалися на власний досвід. Так, наприклад, мешканець Кривого Рогу Володимир Левченко написав:
"Моя знайома бачила своїми очима, як реально переляканий літній охоронець намагався умовити п'яну компанію не чіпати дитячі гойдалки, отримуючи у відповідь скандал і погрози. У 20 метрах біля своєї халупи стояли працівники муніципальної поліції, абсолютно не звертаючи жодної уваги на ситуацію, обговорюючи щось своє особисте, голосно іржучи, наче коні".
фото: скрін коментарів 0564.ua
Раніше повідомлялося, що влітку в Залізному Порту чоловік сильно постраждав на водному атракціоні - він отримав перелом хребта і ледь не позбувся життя.
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