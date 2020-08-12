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У Залізному Порту чоловік сильно постраждав на водному атракціоні: відмовили руки і ноги

Залізний Порт, Середа 12 серпня 2020 17:31
У Залізному Порту чоловік сильно постраждав на водному атракціоні: відмовили руки і ноги
Водний атракціон в Залізному Порту покалічив чоловіка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Розваги на водному атракціоні в Залізному Порту закінчилися трагедією

У Залізному Порту в Херсонській області 40-річний чоловік вирішив з друзями покататися на водному атракціоні "Бетмен" і ледь не позбувся життя. Він отримав перелом хребта (зламана шия) і зараз знаходиться в лікарні. При цьому у нього не рухаються руки і ноги.

Про інцидент розповіла дружина потерпілого Олеся на своїй сторінці в Facebook. За її словами, катер їхав на великій швидкості і її чоловік зіслизнув з надувного атракціону. При цьому його відкинуло на торпедну перетинку між надувними частинами конструкції. Найстрашніше, що там чоловіка било об воду на великій швидкості.

Люди на атракціоні, коли побачили, що чоловіка кидає в різні боки, почали кричати водіям моторного човна, але вони нічого не чули і продовжували рух.

У Залізному Порту чоловік сильно постраждав на водному атракціоні: відмовили руки і ноги

Водний атракціон в Залізному Порту покалічив чоловіка (фото: facebook.com/Олеся Каменєва)

Жінка зазначила, що під час цієї поїздки її чоловік був тверезий. Вона також поскаржилася на те, що троє водіїв човна навіть не озиралися, щоб подивитися, що відбувається з їх пасажирами на атракціоні.

Після події чоловікові викликали швидку допомогу. Також було написано заяву в поліцію. Олеся з чоловіком поїхала в лікарню.

Чоловікові операцію зробили не відразу. Йому потрібні були спеціальні пластини та імплантанти. Через чотири дні після трагедії лікарі зафіксували у потерпілого двостороннє запалення легенів, оскільки він отримав ще забої легких. Кілька днів температура трималася на рівні 40 градусів.

У Залізному Порту чоловік сильно постраждав на водному атракціоні: відмовили руки і ноги

Водний атракціон в Залізному Порту покалічив чоловіка (фото: instagram.com/olgagetman___)

Жінка також розповіла, коли почала цікавитися цим атракціоном, то дізналася, що майже кожного тижня хтось з відпочивальників отримує серйозні травми на ньому.

За її словами, зараз в Залізному Порту ці розваги вже прибрали, але не факт, що вони не з'являться там наступного літа. Вона закликала людей обходити стороною подібні розваги.

Олеся написала, що її чоловікові потрібна важка дорога операція, а також медикаменти на кожен день. Після цього знадобитися багато грошей на реабілітацію.

Жінка просить про матеріальну допомогу. Гроші можна скинути на картку ПриватБанку 5457082221294353 Олеся Каменєва.

Нагадаємо, під Львовом водій переїхав 4-річну дівчинку. Лікарі озвучили стан дитини.

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