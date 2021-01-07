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В Кривом Роге качели упали на 5-летнего ребенка и травмировали

Кривой Рог, Четверг 07 января 2021 18:35
В Кривом Роге качели упали на 5-летнего ребенка и травмировали
Детская площадка (фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге пятилетний ребенок получил травму на детской площадке из-за сломавшихся качелей. Конструкция аттракциона упала и повредила малышу ногу.

Об инциденте рассказал отец ребенка Александр Греченко, передает 0564.ua.

Также мужчина опубликовал фото с места происшествия в сети.

"Вот эти качели упали и травмировали ногу ребенку, будьте осторожны! Ребенку пять лет!", - говорится в публикации на Facebook-странице сообщества "Ингулец".

Он уточнил, что конструкция качели в форме машинки на двух больших пружинах-крепежах разрушилась под весом ребенка.

В Кривом Роге качели упали на 5-летнего ребенка и травмировали

В Кривом Роге детские качели упали и травмировали ребенка (фото: 0564.ua)

Отметим, что реакция в комментариях на пост отца малыша последовала неоднозначная. Так, некоторые пользователи сети высказали мнение, что 5-летний ребенок уже взрослый для такой качели. Другие всю вину за случившееся возлагают на "взрослых дядек", которые часто сами ломают качели на детских площадках, решив покататься на них, как в детстве, из-за чего конструкция может обрушиться в любой момент.

Участники обсуждения при это ссылались на собственный опыт. Так, например, житель Кривого Рога Владимир Левченко написал:

"Моя знакомая видела своими глазами как реально испуганный пожилой охранник пытался уговорить пьяную компанию не трогать детские качели, получая в ответ скандал и угрозы. В 20 метрах возле своей халупы стояли работники муниципальной полиции, абсолютно не обращая никакого внимания на ситуацию, обсуждая что - то свое личное, громко ржав как кони".

В Кривом Роге качели упали на 5-летнего ребенка и травмировали

фото: скрин комментариев 0564.ua

Ранее сообщалось, что летом в Железном Порту мужчина сильно пострадал на водном аттракционе - он получил перелом позвоночника и чуть не лишился жизни.

Также мы писали о том, что в Одессе ребенок впал в кому после игры на детской площадке.

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Новости Украины Жизнь Кривой Рогпреступлениядетская площадкатравма

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