У Кривому Розі горе-мати заливала немовляті алкоголь посеред вулиці: відео з інцидентом

У Кривому Розі горе-мати напувала зовсім маленьку дитину алкоголем. Причому прикладала до пляшки дитину вона неодноразово. Інцидент зняли на відео і виклали на загальний огляд.

Кілька відео виклали у Facebook співтоваристві "Східний 2-3. Громада".

Інцидент стався в мікрорайоні Східний-2. На кадрах видно, що пристойно одягнена молода мама і її супутник сидять на задвірках магазину і "культурно відпочивають". Молодий чоловік п'є горілку прямо з горла, запиваючи соком. А дівчина потягує пиво сама і ділиться з донькою. Причому голову маляти вона навмисно притримує, щоб дитина вже напевно відпила з пляшки

"Батьки року! Сьогодні біля Варуса на Східному 2 "мати" напувала зовсім крихітну дитину пивом!" - підписані відеокадри.

У Кривому Розі мати напувала дитину алкоголем (відео: facebook.com)

Користувачі мережі залишають безліч гнівних коментарів через вчинок горе-матері.

"І таким ідіотам Бог дає дітей.

Що у матусі в голові. Мозку 0... Освіжає пивом малюка від спеки.

Тепер цю пику треба на кожному стовпі Східного приклеїти!

На відео видно, що вона дитині тримає голову однією рукою, а іншою рукою заливає те пиво! І психує що погано п'є", - пишуть користувачі.

Раніше ми писали, що в Одесі горе-мати залишила немовля в гуртожитку і поїхала.

Також повідомлялося, що під Одесою іноземець побив 10-річного сина співмешканки і посадив на ланцюг.