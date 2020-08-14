Під Одесою іноземець побив 10-річного сина співмешканки і посадив на ланцюг

Під Одесою іноземець посадив дитину на ланцюг (ілюстративне фото: talks.su)

Іноземцю за знущання над дитиною загрожує до 5 років позбавлення волі

Під Одесою іноземець побив 10-річного сина своєї співмешканки та прив'язав хлопчика за ногу ланцюгом до батареї. Дитину звільнила його старша сестра, яка поскаржилася на методи "виховання" бабусі, а та звернулася до правоохоронців.

Зараз 50-річному чоловікові - громадянинові сусідньої держави - оголосили підозру. Про це 14 серпня передали в Болградському відділенні поліції в Одеській області.

З'ясувалося, що він у п'яному стані вдарив хлопця в обличчя, після чого прикував ланцюгом до радіатора й так і залишив.

Також правоохоронці розповіли, що мати дівчинки та хлопчика неодноразово притягували до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків. Жінка стверджує, що не помічала, щоб співмешканець ображав її дітей.

"У ході досудового розслідування з дому сім'ї поліцейські вилучили ланцюг, яким правопорушник "виховував" хлопчика, та інші речові докази його протиправних дій", - йдеться в повідомленні.

Іноземцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Одесі горе-мати залишила немовля в гуртожитку і поїхала, і дитину цілий місяць передавали з рук в руки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Кирилівці жінка тримала дитину на ланцюгу, і відео шокувало мережу.