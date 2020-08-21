В Кривом Роге горе-мать заливала младенцу алкоголь посреди улицы: видео с инцидентом

В Кривом Роге мать отличилась тем, что поила малышку алкоголем
В Кривом Роге горе-мать поила совсем маленького ребенка алкоголем. Причем прикладывала к бутылке малышку она неоднократно. Инцидент сняли на видео и выложили на всеобщее обозрение.
Несколько видео выложили в Facebook сообществе "Східний 2-3. Громада".
Инцидент произошел в микрорайоне Восточный-2. На кадрах видно, что прилично одетая молодая мама и ее спутник сидят на задворках магазина и "культурно отдыхают". Молодой человек пьет прямо из горла водку, запивая соком. А девушка потягивает пиво сама и делится с дочкой. Причем голову малышки она намеренно придерживает, чтобы ребенок уж наверняка отпил из бутылки
"Родители года! Сегодня возле Варуса на Восточном 2 "мать" поила совсем крошечную малышку пивом!" - подписаны видеокадры.
В Кривом Роге мать поила ребенка алкоголем (видео: facebook.com)
Пользователи сети оставляют множество гневных комментариев из-за поступка горе-матери.
Ранее мы писали, что в Одессе горе-мать оставила младенца в общежитии и уехала.
Также сообщалось, что под Одессой иностранец избил 10-летнего сына сожительницы и посадил на цепь.