Передавали з рук у руки: в Одесі горе-мати залишила немовля в гуртожитку і поїхала

В Одесі горе-мати покинула дитину (колаж РБК-Україна)

Жінку хочуть позбавити батьківських прав, а хлопчика - помістити в центр реабілітації

В Одесі горе-мати залишила семимісячну дитину подрузі в гуртожитку і поїхала, нікому не сказавши куди. Відтоді пройшов місяць, і за цей час немовля передавали кілька разів різним людям, поки малюк не опинився в дитячому будинку.

Про це 13 серпня передали в Хмельницькому відділенні поліції в Одесі.

Як стало відомо, мати хлопчика родом з Кіровоградської області. Зараз правоохоронці розшукують жінку. Було встановлено, що вона неодноразово притягувалася до відповідальності за заняття проституцією.

З'ясувалося, що подруга жінки, якій та залишила свого маленького сина і поїхала, так і не дочекалася її повернення і віддала немовляти колишньому співмешканцю горе-матері, а той потім передав хрещеній дитяти.

"Зрештою в людей увірвався терпець чекати і вони повідомили про ситуацію до поліції", - йдеться в повідомленні.

Працівники ювенальної превенції, зважаючи на загрози життю і здоров'ю дитини, передали хлопчика в один з дитячих будинків. Лікарі оцінюють стан його здоров'я як задовільний.

"До Служби у справах дітей вже направлені матеріали щодо вирішення питання про позбавлення жінки батьківських прав та поміщення хлопчика до центру реабілітації", - розповіли правоохоронці.

Відео: В Одесі горе-мати покинула дитину та поїхала

Раніше повідомлялося, що у Києві бабуся спеціально залишила маленьких онучок біля магазину.

Нагадаємо також, що нещодавно у Кривому Розі у п'яної матері забрали двомісячну дитину, й малюка відвезли на "швидкій".