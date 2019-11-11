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У Кривому Розі автомобіль влетів в супермаркет (фото)

STYLERЖиття    11.11.2019 - 20:24
У Кривому Розі автомобіль влетів в супермаркет (фото)
У Кривому Розі автомобіль влетів в супермаркет (Колаж РБК-Україна)

Автомобіль влетів у двері супермаркету "АТБ", коли звідти виходили люди

У Кривому Розі стався неприємний інцидент – в двері супермаркету "АТБ" на повній швидкості влетів автомобіль. Подробиці події розповіли у виданні "0564.ua".

Інцидент стався в Покровському районі Кривого Рогу в неділю ввечері, 10 листопада. Автомобіль на повній швидкості влетів у вхідні двері супермаркету. У цей момент з магазину виходив чоловік.

У Кривому Розі автомобіль влетів в супермаркет (фото)

Фото: 0564.ua

Як повідомили очевидці події, у потерпілого зламана нога і його госпіталізували в місцеву лікарню. На місце події була викликана бригада швидкої медичної допомоги, а також патрульні поліцейські.

Автомобіль, на якому було скоєно правопорушення, був заарештований і відправлений на штрафмайданчик, а сам водій затриманий до з'ясування всіх обставин. На даний момент встановлюється, чи був водій машини в момент скоєння ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

У Кривому Розі автомобіль влетів в супермаркет (фото)

Фото: 0564.ua

Вхідні двері супермаркети були знесені повністю і їх практично відразу прибрали, а на вході в магазин з'явилася табличка "Ходу немає".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві автомобіль Lexus вилетів на тротуар і врізався в натовп людей. В результаті страшного зіткнення є загиблі та постраждалі.

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