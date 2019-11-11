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Засадив в лоб: відомому волонтеру і автогонщику Мочанову розбили унікальне авто

STYLERЖиття    11.11.2019 - 16:50
Засадив в лоб: відомому волонтеру і автогонщику Мочанову розбили унікальне авто
У Києві розбили авто Олексія Мочанова (Колаж РБК-Україна)

Олексій Мочанов розповів усі подробиці неприємного інциденту

Відомому волонтеру і автогонщику Олексію Мочанову розбили його унікальний автомобіль Lincoln Conti Mark VI 1983 року випуску. Деталі події він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Мочанова, інцидент стався вночі 10 листопада на вулиці Солом'янській. Невідомий водій вирішив розвернутися через дві суцільні, полінувавшись проїхати ще в 150 метрів до перехрестя з розворотом.

"Не вистачило "винищувачу" трьох зустрічних смуг, засадив в мої двері плазом, "в лоб", як швейлером. Жорстко", - написав обурений автогонщик.

Засадив в лоб: відомому волонтеру і автогонщику Мочанову розбили унікальне авто

Автомобіль Олексія Мочанова (Фото: facebook.com/alex.mochanov)

Він звернувся до винуватця ДТП і запропонував йому добровільно з'явитися і написати в особисті повідомлення, так як він потрапив на камери відеоспостереження.

"Тебе, як на долоні, зняло кілька камер зовнішнього відеоспостереження, включаючи камери з житлового комплексу, диппредставництва, банку – все в момент зіткнення. І ще ти потрапив в кадр із збільшенням номера в момент від'їзду, коли ти, втративши елементи бампера, включаючи чорну кришку омивача фар, навіть не вийшовши з машини, здав задом і поїхав по Солом'янській вниз, назустріч камерам ще одного житлового комплексу", - написав Олексій Мочанов і зазначив, що добре, що в момент удару в машині нікого не було і постраждало тільки залізо.

Засадив в лоб: відомому волонтеру і автогонщику Мочанову розбили унікальне автоАвтомобіль Олексія Мочанова (Фото: facebook.com/alex.mochanov)

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