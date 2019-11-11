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В Кривом Роге автомобиль влетел в супермаркет (фото)

STYLERЖизнь    11.11.2019 - 20:24
В Кривом Роге автомобиль влетел в супермаркет (фото)
В Кривом Роге автомобиль влетел в супермаркет (Коллаж РБК-Украина)

Автомобиль влетел в двери супермаркета "АТБ", когда оттуда выходили люди

В Кривом Роге произошел неприятный инцидент – в двери супермаркета "АТБ" на полной скорости влетел автомобиль. Детали происшествия рассказали в издании "0564.ua".

Инцидент произошел в Покровском районе Кривого Рога в воскресенье вечером, 10 ноября. Автомобиль на полной скорости влетел во входные двери супермаркета. В этот момент из магазина выходил мужчина.

В Кривом Роге автомобиль влетел в супермаркет (фото)

Фото: 0564.ua

Как сообщили очевидцы происшествия, у пострадавшего сломана нога и его госпитализировали в местную больницу. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, а также патрульные полицейские.

Автомобиль, на котором было совершено правонарушения, был арестован и отправлен на штрафплощадку, а сам водитель – задержан до выяснения всех обстоятельств. На данный момент устанавливается, был ли водитель машины в момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В Кривом Роге автомобиль влетел в супермаркет (фото)

Фото: 0564.ua

Входные двери супермаркеты были снесены полностью и их практически сразу убрали, а на входе в магазин появилась табличка "Хода нет".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве автомобиль Lexus вылетел на тротуар и врезался в толпу людей. В результате жуткого столкновения есть погибшие и пострадавшие.

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