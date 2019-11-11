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У Києві авто в'їхало в натовп людей: за "сценарієм Зайцевої"

STYLERЖиття    11.11.2019 - 08:33
У Києві авто в'їхало в натовп людей: за "сценарієм Зайцевої"
ДТП у Києві (Колаж РБК-Україна, фото: Эспрессо)

У Києві автомобіль зіткнувся з машиною таксі і вилетів на тротуар

У Києві відбулася смертельна ДТП за участю автомобіля Lexus і машини таксі. Аварія сталася ввечері 10 листопада, в результаті зіткнення з таксі автомобіль Lexus викинуло на тротуар, де перебували люди. Про це повідомляє "Вартові Еспрессо" на своїй сторінці в Facebook.

В результаті сильного удару жінка, яка була в той момент на тротуарі, загинула. Чоловік - її супутник, госпіталізований.

За словами очевидців, Lexus на великій швидкості рухався по лівій смузі, але перебудовуючись, вдарив таксі Renault.

"Від удару люксове авто вилетіло на тротуар, де якраз йшли люди. Збивши людей, Lexus, пробивши огорожу, в'їхав на стоянку", - написали в повідомленні.

У Києві авто в'їхало в натовп людей: за &quot;сценарієм Зайцевої&quot;У Києві авто в'їхало в натовп людей: за &quot;сценарієм Зайцевої&quot;У Києві авто в'їхало в натовп людей: за &quot;сценарієм Зайцевої&quot;ДТП в Києві з Lexus і машиною таксі (facebook.com/vartovi.espreso)

У Київській області зіткнулися два автомобілі, є жертви Під Києвом перекинувся мікроавтобус, є постраждалі
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