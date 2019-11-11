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Намагався втекти, але впав: у Києві за кермом катався п'яний як чіп дипломат

STYLERЖиття    11.11.2019 - 12:21
Намагався втекти, але впав: у Києві за кермом катався п'яний як чіп дипломат
У Києві сів за кермо п'яний дипломат (Колаж РБК-Україна)

У Києві затримали дипломатичного співробітника, який був за кермом у стані алкогольного сп'яніння

У Києві зупинили авто, за кермом якого перебував п'яний як чіп дипломат. Мало того, чоловік вирвав прямо на свою машину. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. В такому стані неадеквата зупинили неподалік від метро "Сирець" патрульні. Чоловік спочатку хотів врятуватися втечею, а потім просто впав, адже на ногах стояти не міг.

Цікаво, що навіть за такі п'яні пригоди дипломата не притягнуть до відповідальності, адже у нього дипломатичний імунітет.

"Зупинений правоохоронцями, поблизу зі станцією метро "Сирець". Бухенний в хлам. Намагався втекти, але впав. Ну, а найбільший "прикол", як ви, напевно, знаєте - згідно з міжнародними конвенціями, притягнути до відповідальності за такий проступок дипломата не можна, тому що у нього "дипломатичний імунітет", - сказано в повідомленні.

Намагався втекти, але впав: у Києві за кермом катався п'яний як чіп дипломатНамагався втекти, але впав: у Києві за кермом катався п'яний як чіп дипломатУ Києві п'яний дипломат вирвав прямо на своє авто (Київ Оперативний)

Користувачі в коментарях шоковані таким вчинком дипломата.

  • Та не важливо, яка у кого посада, на дорозі всі рівні і повинні відповідати, якщо порушив. А тут ще й грубо порушив.
  • Дуже схожий на Омельченка!
  • Так зупиняти теж не можна, а лягаві зупинили.
  • Притягнути не можна, але матеріал скласти на нього не заборонено. Також не заборонено дати запит в посольство на притягнення до відповідальності. Посольства дають згоду, їм нема змісту покривати. А після цього запит на МЗС з матеріалами і вони оголошують персоною нон-ґрата і 24 години на виїзд.

Намагався втекти, але впав: у Києві за кермом катався п'яний як чіп дипломатСкріншот коментарів (Facebook)

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