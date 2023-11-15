ua en ru
Ср, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кристина Агилера засветилась в платьях от украинского бренда

Среда 15 ноября 2023 13:27
UA EN RU
Кристина Агилера засветилась в платьях от украинского бренда Кристина Агилера засветилась в платье украинского бренда (фото:
Автор: Юлия Любченко

Голливудские звезды довольно часто выбирают для своих образов наряды от украинских брендов. Обычно это платья, аксессуары и вещи для выступлений.

О том, платья какого бренда выбрала Кристина Агилера для презентации новогодней программы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-страницу певицы.

Кристина Агилера выбрала платья от украинского бренда

Артистка презентовала анонс своего новогоднего шоу в Лас-Вегасе в очень красивых платьях, производителями которых является украинский известный бренд Lever Couture. Ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Это видео выступлений, которые пройдут 30 и 31 декабря. В промо Кристина продемонстрировала несколько образов, два из которых были от Lever Couture.

Оба платья голубого цвета, но они совершенно разные. Первая отражает зиму, будто это что-то ледяное. Когда смотришь на Агилеру в этом платье, возникают ассоциации со снежной королевой.

А вот второе платье тоже голубое, но менее сказочное. Однако оно очень сияющее благодаря блесткам, которыми оно усыпано.

Кристина Агилера засветилась в платьях от украинского брендаКристина Агилера засветилась в платьях от украинского бренда

Сриншоты

Эти платья помогли Кристине создать настоящее новогоднее настроение на видео, ведь цвета, фасоны и сам дизайн излучают такую атмосферу, которая превращается в зимнюю сказку. А это и есть основная цель промо ролика - дать людям новогоднее праздничное настроение.

Агилера обещает своим поклонникам, что ее концерты будут особенными и больше, чем традиционные. Она выйдет на новый уровень своего творчества. Зрители смогут наслаждаться миксом изысканности, приятной музыки и арта.

Добавим, что этот украинский бренд также выбирают Дженнифер Лопес, Леди Гага, Милла Йовович, Гайди Клум и другие мировые звезды.

Но это не удивительно, ведь Lever Couture выпускают поистине невероятные платья, которые достойны внимания и подходят для гала-вечеров, презентаций, церемоний и масштабных концертов.

Ранее мы рассказывали о том, чтоГайди Клум на вечеринке Лос-Анджелеса поразила платьем от украинского бренда.

А также читайте наш материал о 5 украинских брендах, которые выбирают Мадонна, Бейонсе и другие голливудские звезды.

Читайте РБК-Украина в Google News
співаки сукня