Тримай злодія! Дивіться відео про українські пісні, які були вкрадені у нас росіянами

Нагадуємо про пісні, які були крадені росіянами у українців (колаж: Styler)

Гімн СРСР (який згодом перекочував у головну державну пісню Росії), "Вот кто-то с горочки спустился" з "блакитного вогника" 90-х, "Любо, братцы, любо", "Поручик Голицын" і навіть застільна "Ой, мороз, мороз" – усе це були українські пісні! Річ у тім, що так звані "великороси" сплагіатили і трошки змінили "Епічний фрагмент" Миколи Лисенка, "В саду осіннім айстри білі", "Друже Ковалю", гімн махновців "Любо, братці, любо", і той-таки "Ой, мороз, мороз"...

Щоб дізнатися більше подробиць про те, як і навіщо "імперці" крали надбання українського народу – дивіться у новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.

А які ви ще знаєте українські пісні чи інші культурні й мистецькі твори, які росіяни видають за свої надбання? Діліться думками щодо цього у коментарях на Facebook-сторінці Styler. І не забудьте підписатися на канал РБК-Україна, щоб не проґавити найактуальніші інформативні відео та цікаві інтерв'ю.