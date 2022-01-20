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Тримай злодія! Дивіться відео про українські пісні, які були вкрадені у нас росіянами

Новость на русском →
Четвер 20 січня 2022 17:56
Тримай злодія! Дивіться відео про українські пісні, які були вкрадені у нас росіянами Нагадуємо про пісні, які були крадені росіянами у українців (колаж: Styler)
Автор: Styler

Гімн СРСР (який згодом перекочував у головну державну пісню Росії), "Вот кто-то с горочки спустился" з "блакитного вогника" 90-х, "Любо, братцы, любо", "Поручик Голицын" і навіть застільна "Ой, мороз, мороз" – усе це були українські пісні!

Річ у тім, що так звані "великороси" сплагіатили і трошки змінили "Епічний фрагмент" Миколи Лисенка, "В саду осіннім айстри білі", "Друже Ковалю", гімн махновців "Любо, братці, любо", і той-таки "Ой, мороз, мороз"...

Щоб дізнатися більше подробиць про те, як і навіщо "імперці" крали надбання українського народу – дивіться у новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.

А які ви ще знаєте українські пісні чи інші культурні й мистецькі твори, які росіяни видають за свої надбання?

Діліться думками щодо цього у коментарях на Facebook-сторінці Styler.

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Раніше ми писали про те, як українська пісня запустила новий тренд у ТікТок та очолила чарти у кількох країнах.

Також слухайте міні-альбом київської команди квіткіс, який хлопці присвятили "бетонно-скляним джунглям" Києва, що "стимулюють до виживання", але разом з тим "дарують купу романтичних можливостей і естетичного задоволення".

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