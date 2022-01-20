Тримай злодія! Дивіться відео про українські пісні, які були вкрадені у нас росіянами
Гімн СРСР (який згодом перекочував у головну державну пісню Росії), "Вот кто-то с горочки спустился" з "блакитного вогника" 90-х, "Любо, братцы, любо", "Поручик Голицын" і навіть застільна "Ой, мороз, мороз" – усе це були українські пісні!
Річ у тім, що так звані "великороси" сплагіатили і трошки змінили "Епічний фрагмент" Миколи Лисенка, "В саду осіннім айстри білі", "Друже Ковалю", гімн махновців "Любо, братці, любо", і той-таки "Ой, мороз, мороз"...
Щоб дізнатися більше подробиць про те, як і навіщо "імперці" крали надбання українського народу – дивіться у новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.
А які ви ще знаєте українські пісні чи інші культурні й мистецькі твори, які росіяни видають за свої надбання?
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Раніше ми писали про те, як українська пісня запустила новий тренд у ТікТок та очолила чарти у кількох країнах.
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