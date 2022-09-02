На набережній Ялти запальна "Смерека" зірвала шквал оплесків: яскраве відео

У тимчасово окупованій РФ Ялті на набережній музикант зірвав шквал оплесків публіки, що зібралася, зігравши на трубі мелодію знаменитої української пісні "Смерека". Люди слухали запальний хіт з посмішками, знімаючи музичний номер на камери смартфонів.

Кадри були опубліковані в мережі , й відео в пабліках стало набирати велику популярність.

Звучала "Смереки" на ялтинській набережній в останній день літа, і користувачі інтернету в коментарях до ролика зауважують, що "оксамитовий сезон" в поки ще підконтрольному російським військам Криму починається з "ласкавої українізації".

Як видно на відео, вуличний музикант явно не помилився, включивши в репертуар "Смереку" - відпочиваючі із захопленням слухали виконавця, деякі пританцьовували, а фінальні ноти заглушили гучні оплески.

Також увага користувачів не оминула вірного пса трубача на прізвисько Мухтар, який "підспівував" своєму хазяїну під час виконання хіта.

Відео: на набережній Ялти проводжали літо під енергійну українську "Смереку"

Реакція мережі

Ролик захопив користувачів мережі та зібрав велику кількість позитивних коментарів та шерів. Люди висловлюють надію, що скоро українські пісні зазвучать по всьому кримському півострову, звільненому від загарбників.

Фото: скрін коментарів facebook.com/Humans-of-Yalta

Автором музики і слів до пісні "Смерека" є Любомир Яким, а написана композиція була в 1969 році для ансамблю "Троїсті музики". Згодом пісню переспівувала в різних версіях велика кількість виконавців, а найвідомішою вона стала у виконанні легендарного Миколи Гнатюка.