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На набережній Ялти запальна "Смерека" зірвала шквал оплесків: яскраве відео

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Ялта, П'ятниця 02 вересня 2022 18:16
На набережній Ялти запальна "Смерека" зірвала шквал оплесків: яскраве відео Колаж РБК-Україна: у Ялті на набережній під "Смереку" зустрічали початок "оксамитового сезону"
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованій РФ Ялті на набережній музикант зірвав шквал оплесків публіки, що зібралася, зігравши на трубі мелодію знаменитої української пісні "Смерека". Люди слухали запальний хіт з посмішками, знімаючи музичний номер на камери смартфонів.

Кадри були опубліковані в мережі, й відео в пабліках стало набирати велику популярність.

Звучала "Смереки" на ялтинській набережній в останній день літа, і користувачі інтернету в коментарях до ролика зауважують, що "оксамитовий сезон" в поки ще підконтрольному російським військам Криму починається з "ласкавої українізації".

Як видно на відео, вуличний музикант явно не помилився, включивши в репертуар "Смереку" - відпочиваючі із захопленням слухали виконавця, деякі пританцьовували, а фінальні ноти заглушили гучні оплески.

Також увага користувачів не оминула вірного пса трубача на прізвисько Мухтар, який "підспівував" своєму хазяїну під час виконання хіта.

Відео: на набережній Ялти проводжали літо під енергійну українську "Смереку"

Реакція мережі

Ролик захопив користувачів мережі та зібрав велику кількість позитивних коментарів та шерів. Люди висловлюють надію, що скоро українські пісні зазвучать по всьому кримському півострову, звільненому від загарбників.

На набережній Ялти запальна &quot;Смерека&quot; зірвала шквал оплесків: яскраве відеоНа набережній Ялти запальна &quot;Смерека&quot; зірвала шквал оплесків: яскраве відеоНа набережній Ялти запальна &quot;Смерека&quot; зірвала шквал оплесків: яскраве відеоНа набережній Ялти запальна &quot;Смерека&quot; зірвала шквал оплесків: яскраве відеоНа набережній Ялти запальна &quot;Смерека&quot; зірвала шквал оплесків: яскраве відео

Фото: скрін коментарів facebook.com/Humans-of-Yalta

Автором музики і слів до пісні "Смерека" є Любомир Яким, а написана композиція була в 1969 році для ансамблю "Троїсті музики". Згодом пісню переспівувала в різних версіях велика кількість виконавців, а найвідомішою вона стала у виконанні легендарного Миколи Гнатюка.

Раніше повідомлялося, що в Севастополі виконали "Ой у лузі червона калина", і відео переполошило окупантів.

А також ми писали про те, що головнокомандувачу ЗСУ генералу Валерію Залужному забронювали на 14 жовтня номер в готелі Ялти, причому з салютом на честь визволення Криму.

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