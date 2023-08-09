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В Крыму аниматоры энергично танцевали под хит Сердючки "Ще не вмерла Україна" (видео)

Новина українською →
Крым, Среда 09 августа 2023 10:23
В Крыму аниматоры энергично танцевали под хит Сердючки "Ще не вмерла Україна" (видео) В Крыму аниматоров наказали из-за украинской песни (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированной Алуште заметили аниматоров, танцевавших в аквапарке под песню Верки Сердючки "Гуляночка". В частности, в песне есть слова "Ще не вмерла Україна".

Видео появилось в крымском Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 8 августа. На видео можно увидеть, что аниматоры танцуют и подпевают слова песни "Ще не вмерла Україна".

Уже вечером на канале появилось видеообращение аниматоров. Их заставили принести извинения россиянам. К тому же видно, что девушки напуганы.

"Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича и всех находящихся на войне бойцов", - сказали они.

Девушек также заставили спеть такие строчки: "Владимир Путин - молодец. Политик, лидер и борец!".

Ранее мы сообщали, что в Симферополе на свадьбе танцевали под "Одну калину" Ротару.

Также мы писали, что на набережной Ялты в начале сентября зажигательная "Смерека" сорвала шквал аплодисментов.

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