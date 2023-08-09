В Крыму аниматоры энергично танцевали под хит Сердючки "Ще не вмерла Україна" (видео)
В оккупированной Алуште заметили аниматоров, танцевавших в аквапарке под песню Верки Сердючки "Гуляночка". В частности, в песне есть слова "Ще не вмерла Україна".
Видео появилось в крымском Telegram-канале.
Инцидент произошел во вторник, 8 августа. На видео можно увидеть, что аниматоры танцуют и подпевают слова песни "Ще не вмерла Україна".
Уже вечером на канале появилось видеообращение аниматоров. Их заставили принести извинения россиянам. К тому же видно, что девушки напуганы.
"Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича и всех находящихся на войне бойцов", - сказали они.
Девушек также заставили спеть такие строчки: "Владимир Путин - молодец. Политик, лидер и борец!".
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