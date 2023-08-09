У Криму аніматори енергійно танцювали під хіт Сердючки "Ще не вмерла Україна" (відео)
В окупованій Алушті помітили аніматорів, які танцювали в аквапарку під пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка". Зокрема, в пісні є слова "Ще не вмерла Україна".
Відео з'явилось у кримському Telegram-каналі.
Інцидент стався у вівторок, 8 серпня. На відео можна побачити, що аніматори танцюють та підспівують слова пісні "Ще не вмерла Україна".
Вже ввечері на каналі з'явилося відеозвернення аніматорів. Їх змусили вибачитися перед росіянами. До того ж видно, що дівчата налякані.
"Ми підтримуємо нашого президента Володимира Володимировича і всіх бійців, які зараз перебувають на війні", - сказали вони.
Дівчат також змусили заспівати такі рядки: "Володимир Путін - молодець. Політик, лідер і борець!".
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