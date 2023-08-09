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У Криму аніматори енергійно танцювали під хіт Сердючки "Ще не вмерла Україна" (відео)

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Крим, Середа 09 серпня 2023 10:23
У Криму аніматори енергійно танцювали під хіт Сердючки "Ще не вмерла Україна" (відео) У Криму аніматорів покарали через українську пісню (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

В окупованій Алушті помітили аніматорів, які танцювали в аквапарку під пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка". Зокрема, в пісні є слова "Ще не вмерла Україна".

Відео з'явилось у кримському Telegram-каналі.

Інцидент стався у вівторок, 8 серпня. На відео можна побачити, що аніматори танцюють та підспівують слова пісні "Ще не вмерла Україна".

Вже ввечері на каналі з'явилося відеозвернення аніматорів. Їх змусили вибачитися перед росіянами. До того ж видно, що дівчата налякані.

"Ми підтримуємо нашого президента Володимира Володимировича і всіх бійців, які зараз перебувають на війні", - сказали вони.

Дівчат також змусили заспівати такі рядки: "Володимир Путін - молодець. Політик, лідер і борець!".

Раніше ми повідомляли, що у Сімферополі на весіллі танцювали під "Одну калину" Ротару.

Також ми писали, що на набережній Ялти на початку вересня запальна "Смерека" зірвала шквал оплесків.

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