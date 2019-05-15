У Києві назвали кращі пляжі для відпочинку

Иллюстрационное фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Офіційно пляжний сезон у столиці стартує, коли вода у водоймах підвищиться до +17 градусів

У Києві визначено кращі пляжі для купання та перелік водних об'єктів, де можливий відпочинок без купання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, для організації літнього відпочинку киян і гостей столиці розпорядженням КМДА № 830 визначені кращі пляжі для купання та перелік водних об'єктів, які не рекомендовані для купання.

Таким чином, фахівці рекомендують пляжі:

Чорторий (річка Дніпро, біля парку "Муромець"),

Вербний (озеро Вербне, вулиця Приозерна),

Пуща-Водиця (ставок Горащиха, на річці Котурка, в Пущі-Водиці (8 лінія)),

Венеція (Венеціанська протока, острів Долобецький), Дитячий (Венеціанська протока, острів Венеціанський),

Золотий (річка Дніпро, острів Венеціанський),

Молодіжний (річка Десенка, острів Долобецький),

Передмостна Слобідка (річка Дніпро, острів Венеціанський),

Веселка (озеро Веселка, вулиця Райдужна),

Тельбін (озеро Тельбін, проспект Павла Тичини),

Центральний (річка Дніпро, острів Труханів),

Веселка (Русанівська протока, вулиця Микільсько-Слобідська),

Галерний (затока Галерна, вулиця Героїв Сталінграда),

Троєщина (затока річки Десенка, ур Верболози, вулиця Оноре де Бальзака).

Також можливий відпочинок без купання на пляжах:

Біла (озеро Біле, проспект Героїв Сталінграда),

Верхня (затока Собаче Гирло, вулиця Прирічна);

Наталка (затока Наталка, вулиця Прирічна);

Редьчина (озеро Редьчине, вулиця Богатирська),

Міська (став Міський в Пущі-Водиці (4 лінія)),

Березняки (річка Дніпро, Дніпровська набережна),

Довбичка (річка Десенка, острів Труханів),

Лісова (озеро Лісове (ДВРЗ)),

Русанівська коса (Русанівська протока, Русанівська набережна),

Русанівський канал (Русанівський канал, вулиця Ентузіастів),

Алмазна (озеро Алмазне, вулиця Пухівська),

Осокорки (річка Дніпро, вулиця Малоземельная),

Сонячна (вулиця Ревуцького),

Совська балка (вулиця Петра Радченка),

Святошино (ставок № 14 на річці Нивка, вулиця Верховинна),

Голуба (проспект Георгія Гонгадзе),

Синьоозерна (проспект Правди),

Горбачиха (Русанівська протока, ур. Горбачиха).

"Міські служби наполегливо просять киян і гостей столиці купатися тільки на тих пляжах, які пристосовані до цього (пляжі зі списку вище). Інші території є стихійними, з різних причин не можуть використовуватися як пляжі або зони відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, офіційно пляжний сезон у столиці стартує, коли вода у водоймах підвищиться до +17 градусів і працівники київського лабораторного центру зможуть взяти аналізи води.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 15 травня в рамках ремонтних робіт починаються підготовчі роботи по ремонту дорожнього покриття на вулиці Світлою на ділянці від вулиці Автопарковой до вулиці Євгенія Харченко. Під час виконання робіт буде частково обмежено рух транспорту.

Крім того, з 08:00 до 18:00 16 травня у зв'язку з фрезеруванням старого покриття на вулиці Наталії Ужвій буде частково обмежено рух транспорту.