Крошечного паука показали в макрообъективе. Смотрите на этого "монстра" (видео)

Паук сквозь макрообъектив - это стоит увидеть

Так, блогер часто гуляет по лесам и паркам, чтобы найти насекомых. Он фотографирует их на специальный объектив, позволяющий сделать максимальное приближение.

В этот раз мужчина заметил маленького светло-желтого паука, сидевшего на траве.

"Вот один из моих любимых видов крабовых пауков. Эти пауки бывают разных цветов, включая белый, желтый, а иногда зеленый, что позволяет им маскироваться на цветах, где они ждут добычу", - рассказал блогер.

Блогер поразил сеть новыми кадрами (скриншот)

Он показал, как паук выглядит вблизи. Оказалось, что только издалека он кажется непримечательным. На самом же деле он, как отмечали комментаторы, похож на маленького "монстра".

Паук на максимальном приближении (скриншот)

Вблизи паук будто бы другого цвета, а его тело покрыто черным жестким "пухом". Рассматривать крошечное создание настолько вблизи достаточно интересно.

Как реагирует сеть

В комментариях паучка называют не только "монстром". Также пользователи пишут: