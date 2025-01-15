Глаза, которые видят все: как овцы избегают опасности

Взгляд овец может несколько пугать - их зрачки напоминают прямоугольное черное пятно. Однако благодаря такому странному строению глаза овцы могут спастись от опасности.

О том, почему у овец прямоугольные зрачки и как это помогает животным в спасении от хищников, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Science .

Животный мир изрядно поражает разнообразием форм зрачков. Например, зрачки кошек похожи на вертикальные щели. Это идеальный механизм для хищников, которые охотятся из засад.

В то же время у хищников высокого роста, в частности у людей, зрачки круглой формы. Такое сформированное эволюцией строение глаза помогало лучше выслеживать добычу.

Овцы же принадлежат к жвачным млекопитающим, как и олени и антилопы. Эта группа характеризуется любовью к пережевыванию жвачки, то есть, многократному пережевыванию травы.

Еще одна общая черта овец, оленей и антилоп заключается в том, что им иногда приходится убегать, когда хищник приближается к месту расположения стада. И именно здесь пригодились их горизонтальные зрачки.

Горизонтальные зрачки в основном присущи животным, которые были добычей для других видов. К тому же глаза этих животных, как правило, почти всегда расположены по бокам головы, а не на лбу, как у людей и животных-хищников.

То, что глаза овец находятся сбоку головы, позволяет им видеть почти на 360 градусов вокруг себя. Однако это не единственное преимущество кудрявых травоядных.

Глаза овец помогают им видеть на 360 градусов (фото: Freepik)

По словам главного исследователя Марти Бэнкса из лаборатории визуального восприятия пространства Калифорнийского университета в Беркли, форма зрачка также имеет большое значение.

Удлиненный прямоугольный зрачок способствует панорамному зрению - он пропускает больше света. Поэтому, например, левым глазом животное может видеть вещи слева позади себя.

А благодаря длинному зрачку большее количество света попадает в том направлении, улучшая остроту зрения.

Прямоугольные зрачки овец улучшают зрение животного (фото: Freepik)

Суженный по вертикали зрачок создает эффект обострения горизонтальных контуров, которые животное может видеть. Это помогает овце своевременно подняться с земли в случае отдыха и убежать от хищника.

Впрочем, хотя горизонтальные зрачки присущи в основном травоядным животным, не только у них такое строение глаза. Мангуст, который является хищником, несколько нарушает закономерность строения глаза - его зрачки больше похожи на овечьи.