Не только кошачья мята и валериана: какие еще запахи привлекают котов и для чего они нужны

Кошачья мята и валериана давно известны своим эффектом на пушистых питомцев. Но оказывается, есть еще немало ароматов, которые очень любят коты.

Какие еще запахи привлекают котов и для чего они им нужны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему запахи важны для кошек

Кошки обладают чрезвычайно чувствительным обонянием, которое в 14 раз сильнее, чем у людей.

Ароматы играют важную роль в их жизни - от поиска пищи до взаимодействия с другими животными.

Некоторые запахи способны не только привлечь их внимание, но и помогают им расслабиться и укрепить связь с владельцем.

Какие запахи любят коты

Кошачья мята (Nepeta cataria)

Это растение содержит активное вещество непеталактон, которое вызывает у котов чувство эйфории. Коты трутся о него, катаются, мурлыкают и играют. Это классический стимулятор для кошек, который вызывает игривое поведение.

Валериана

Корень валерианы действует похоже на кошачью мяту, хотя ее запах более насыщенный и резкий. Некоторые кошки остаются более активными после контакта с ней.

Менее известные, но любимые ароматы:

Серебристая лоза (Actinidia polygama)

Это растение также известно как "японская кошачья мята". Его аромат нравится многим котам даже больше, чем традиционная кошачья мята.

Тимьян для кошек (Teucrium marum)

Аромат этого растения похож на запах кошачьей мяты, но с более мягким эффектом.

Оливки и оливковое дерево

Коты нередко проявляют интерес к запаху оливок. Причина - соединения, подобные тем, что есть в составе в кошачьей мяте. Но будьте осторожны - кормить кота оливками или добавлять в его пищу оливковое масло не стоит.

Лаванда

Почти все коты любят аромат лаванды, хотя это индивидуально. Главное - избегать эфирных масел, которые могут быть токсичными для животных.

Хмель

Хмель имеет успокаивающий эффект на кошек. Он может вызвать у них расслабление и комфорт.

Пот человека

Вы будете удивлены, но котам часто нравится запах человеческого пота. Если вы заметили такой интерес, то можете отдать любимцу свою футболку, в которой ходите на тренировку. Это поможет ему чувствовать ваш запах, когда вас нет рядом, он его успокоит и даст ощущение комфорта.

Хлорка

Будьте осторожны со средствами для уборки, которые содержат хлорку. Они привлекают котов и те участки в доме, которые будут обработаны моющим средством, могут стать местом для "метки". Потому что коты считают, что их запахи должны быть во всем доме.

Как использовать эти ароматы?

Создайте игрушки или подстилки, наполненные сушеными растениями.

Используйте ароматы, чтобы успокоить кота в стрессовых ситуациях, например, перед визитом к ветеринару.

Избегайте сильного использования запахов, чтобы не вызвать у кошки раздражение или агрессивное поведение.

Ученые утверждают, что кошки реагируют на запахи через феромоны. Не ограничивайтесь только кошачьей мятой и валерианой. Экспериментируйте со всеми ароматами, чтобы найти те, которые вызывают у вашего пушистого друга наибольшее удовольствие.

Но помните: безопасность вашего любимца превыше всего, поэтому убедитесь, что растения или ароматы, которые вы используете, являются безопасными для кошек.