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У Раді знову сталася бійка: кого вдарили цього разу (фото)

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 10:59
У Раді знову сталася бійка: кого вдарили цього разу (фото) Фото: у Верховній Раді знову сталася бійка(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Верховній Раді України 16 липня знову сталася бійка між парламентарями. Цього разу щось не поділили депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко та депутат від "Слуги народу" Микола Сольський.

Про це повідомляє фотокореспондент РБК-Україна.

Конфлікт почався з того, що нардеп Вадим Івченко накинувся на Миколу Сольського і завдав йому удару.

Народних обранців швидко втихомирили, але причина сутички поки залишається невідомою.

У Раді знову сталася бійка: кого вдарили цього разу (фото)У Раді знову сталася бійка: кого вдарили цього разу (фото)

У Раді знову сталася бійка: кого вдарили цього разу (фото)У Раді побилися депутати (фото: РБК-Україна)

Зазначимо, що Івченко Вадим Євгенович-депутат Верховної Ради України VIII, IX скликань від ВО"Батьківщина". Заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Співголова МГО "Депутатський контроль".

Микола Тарасович Сольський - український юрист, підприємець. Народний депутат України IX скликання. Член партії "Слуга народу".

Зазначимо, що ця бійка може вже вважатися третьою в цьому скликанні.

Нагадаємо, 1 липня, на народного депутата "Слуги народу" Микиту Потураєва під час прес-брифінгу у Верховній Раді напала жінка, яка прийшла в якості журналіста.

До слова, народні депутати Микола Тищенко та Олександр Куницький влаштували конфлікт у їдальні Верховної Ради, який супроводжувався вибиванням телефону і образами.

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