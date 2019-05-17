Хрещення сина Меган Маркл і принца Гаррі: коли і де проведуть обряд

Меган Маркл і принц Гаррі можуть хрестити свого сина Арчі Гаррісона в липні. Хоча Букінгемський палац ще не підтвердив офіційну дату, навряд чи це відбудеться раніше, якщо брати до уваги попередні приклади членів британської королівської сім'ї. Про це пише Express.

Так, зазвичай хрещення королівських дітей проводять у віці від трьох до шести місяців.

Правда, діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон принцеса Шарлотта і принц Луї були хрещені, коли їм було всього два місяці. В той час як їх старшого сина принца Джорджа хрестили у віці трьох місяців.

Молодий тато, принц Гаррі був хрещений в три місяці, і є висока ймовірність, що він бажає для маленького Арчі зробити те ж саме.

Меган Маркл і принц Гаррі зі своїм сином Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Тим часом букмекерські контори Ladbrokes приймають ставки на те, в якому місяці проведуть хрещення Арчі. Поточні коефіцієнти такі, що на травень ставлять 4 до 1, на червень - 6 до 4 і на липень - 4 до 5.

"В тому, що стосується хрещення Арчі, поспіху немає, і ми вважаємо, що це буде в липні до поїздки королеви у Балморал", - розповів Алекс Апаті з букмекерської контори.

Говорячи про місце хрещення Арчі, що каплиця Віндзорського замку, де Меган і принц Гаррі зв'язали себе узами шлюбу, може стати для цього відмінним місцем.

Ще варіант - каплиця Св. Георгія, яка знаходиться практично біля порога резиденції родини герцогів Сассекських - у Фрогмор-котеджі.

До речі, принц Гаррі також був хрещений в каплиці Св. Георгія, тому хрещення там Арчі відповідало б сімейним традиціям.

Малюка Арчі швидше за все одягнуть для хрещення в традиційне королівське дитяче плаття з мережива і шовку Honiton.

Це плаття є точною копією того, яке носили покоління королівських дітей, в тому числі сама королева Єлизавета II. Його також носили всі герцоги і герцогиня Кембриджські.

Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

Як повідомлялося раніше, Меган Маркл може порушити ще одну королівську традицію.

Також ми писали про те, що компанія Disney подарувала синові Меган Маркл і принца Гаррі милий мультик.

Додамо, що сина Меган Маркл порівняли з королевою Єлизаветою II і припустили, що він може повторить її долю.