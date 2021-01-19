ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Хрещення 2021: коли потрібно святити воду та як це зробити в домашніх умовах

Вівторок 19 січня 2021 07:48
Хрещення 2021: коли потрібно святити воду та як це зробити в домашніх умовах
Воду на Водохреща можна освятити в церкві, а можна і вдома (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Хрещення Господнє християни відзначають щорічно 19 січня. Вважається, що в цей день вода має цілющі властивості та дає здоров'я. Тому віряни в цей день завжди набирають освячену воду для домашніх потреб, а також купаються в ополонці.

Освячена вода на Водохреща допоможе заспокоїти маленьку дитину, може змити хворобу з людини або заспокоїти біль, якщо її випити. Такою водою бризкають на кути вдома, щоб їх очистити. Де взяти цілющу воду, пише Strana.

Де і коли освячують воду на Водохреща

Воду на Водохреща освячували на церковних службах. Це можна зробити ввечері, 18 січня або вранці 19 січня. Для того, щоб освятити воду, потрібно прийти на службу в церкву, помолитися разом з іншими християнами, послухати священника. Обряд освячення води проходить в самому кінці служби й тільки після цього її можна набирати.

Також священники проводять обряди освячення води в ополонках і звідти можна набрати воду в пластикову пляшку, яку потрібно взяти з собою.

Як освятити воду в домашніх умовах

Вважається, що на Водохреща будь-яка вода може мати цілющу силу. З точки зору православ'я, будь-яка вода, набрана 18 або 19 січня вже освячена.

Воду можна набрати й просто з-під крану, оскільки в останні роки священники освячують водосховища, звідки вона надходить у квартири.

Крім того, можна освятити воду і самостійно, в домашніх умовах. Цей варіант підходить для тих, хто не може відвідати службу в храмі. Наприклад, знаходиться у віддаленому місці, обмежений в пересуванні або хворий. Для цього потрібно тричі прочитати над водою спеціальну молитву і тричі перехреститися в кінці. Варто зазначити, що людина повинна бути хрещеною, з чистою душею і поруч з нею повинна бути ще одна людина, щоб не виникла гординя.

Хрещення 2021: коли потрібно святити воду та як це зробити в домашніх умовах

Молитва на Водохреща

За давнім повір'ям, святою водою також може вважатися та, яка простояла всю ніч з 18 на 19 січня просто неба. В селах досі виносять на вулицю відра з водою, а вранці їх забирають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Буковелі скасовували щорічне свято для туристів на Водохреща.

А також розповідали про те, що потрібно обов'язково зробити на Хрещення і коли купаються в ополонці.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя крещение

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся