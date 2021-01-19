Крещение 2021: когда нужно святить воду и как это сделать в домашних условиях

Воду на Крещение можно освятить в церкви, а можно и дома (Коллаж РБК-Украина)

Крещение Господне христиане отмечают ежегодно 19 января. Считается, что в этот праздник вода обладает целебными свойствами и дает здоровье. Поэтому верующие в этот день всегда набирают освященную воду для домашних нужд, а также окунаются в проруби.

Освященная вода на Крещение поможет успокоить маленького ребенка, может смыть болезнь с человека или успокоить боль, если ее выпить. Такой водой брызгают по углам дома, чтобы его очистить. Где взять целебную воду, пишет Strana.

Где и когда освящают воду на Крещение

Воду на Крещение освящают на церковных службах. Это можно сделать вечером, 18 января или утром 19 января. Для того чтобы освятить воду, нужно прийти на службу в церковь, помолиться вместе с другими христианами, послушать священника. Обряд освящения воды проходит в самом конце службы и только после этого ее можно набирать.

Также священники проводят обряды освящения воды в прорубях и оттуда можно набрать воду в пластиковую бутылочку, которую нужно взять с собой.

Как освятить воду в домашних условиях

Считается, что любая вода на Крещение может иметь целебную силу. С точки зрения православия, любая вода, набранная 18 или 19 января уже освященная.

Воду можно набрать и просто из-под крана, так как в последние годы священники освящают водохранилища, откуда она поступает в квартиры.

Кроме того, можно освятить воду и самостоятельно, в домашних условиях. Этот вариант годится для тех, кто не может посетить службу в храме. Например, находится в отдаленном месте, ограничен в перемещениях или болен. Для этого нужно трижды прочитать над водой специальную молитву и трижды перекреститься в конце. Стоит отметить, что человек должен быть крещеным, с чистой душой и рядом с ним должен быть еще один человек, чтобы не возникла гордыня.

Молитва на Крещение

По древним поверьям, святой водой также может считаться та, которая простояла всю ночь с 18 на 19 января под открытым небом. В селах до сих пор выносят на улицу ведра с водой, а утром их забирают.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Буковеле отменили ежегодный праздник для туристов на Крещение.

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