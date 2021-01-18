Купання не змиває гріхи: священики розповіли про Вдохреща

В УПЦ розповіли про Водохреща (фото: pravlife.org)

Хрещення всі православні християни святкують 19 січня. Серед українців прийнято в цей день занурюватися в ополонку. Багато хто думають, що це "змиває гріхи" і є "давньою українською традицією", але це зовсім не так.

На сторінці Української Православної Церкви в Facebook появилось пояснення, чому ж купання на Хрещення не є українською традицією.

"Ані етнографи, ані історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито "традиційних" масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього. Немає описів такого дійства ані у давніх джерелах, ані у дослідження про традиції козацької України, ані у спогадах людей старшого віку. Деякі історики пов'язують такий звичай з нашими північними сусідами, росіянами, у яких було прийнято пірнати в холодну воду після лазні, а також із поширенням ідей загартування організму, як частини здорового способу життя", - сказано в повідомленні на сторінці.

Традиція занурюватися в ополонку з'явилася давно, а на початку 1990-х років. Священики також зазначили, що занурення в ополонку не змиває гріхи абсолютно.

"Абсолютно помилковим є судження, ніби купання у крижаній воді після водосвяття змиває усі гріхи. Яким чином їх можна змити? Хіба сам фізичний акт занурення у освячену воду, без покаяння у гріхах, може призвести до їх подолання? Жодного церковного припису для звершення такого дійства на свято Богоявлення немає. Дорога до вічного блаженного життя та спасіння лежить виключно через щире каяття у гріхах, молитву та любов до Бога і до наших ближніх. Звільнити душу від гріха може лише Господь, бачачи ваше щире покаяння та участь в Таїнствах Сповіді й Причастя", - наголосили в УПЦ.

За словами авторів посту, церква не забороняє занурюватися в ополонку на Водохреща, але не потрібно вважати, що це дія, пов'язане з цим святом.

Купання на Хрещення не пов'язане з церковною традицією

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