Фортеця Маріуполь. Прес-офіцер полку "Азов" зняв фільм-прощання про "Азовсталь"

У фільмі можна побачити, на що перетворили завод, що став останнім оплотом захисників Маріуполя, регулярні люті атаки й обстріли рашистів.

Козацький провів на "Азовсталі" 84 дні. У титрах до картини зазначається, що зняті вони були за день до полону.

Відео: фільм-прощання з "Азовсталлю" захисника Маріуполя Дмитра "Ореста" козацького

Режисер з початку облоги спілкувався з бійцями полку "Азов", розкриваючи їхні портрети, йдеться в описі до ролика.

Порятунок захисників Маріуполя з "Азовсталі"

Захисники Маріуполя тримали оборону понад 2,5 місяця. Їх подвиги, стійкість і мужність, героїзм назавжди увійдуть в історію.

Наразі частину військових евакуювали. Так, 16 травня була розпочата спецоперація з порятунку бійців. У полку "Азов" розповіли, що військове командування дало захисникам Маріуполя наказ зберегти життя і припинити оборону.

19 травня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар на відеозверненні розповів, що зараз на "Азовсталі" проходить спецоперація, деталі якої не розголошує. Він зазначив, що сам і все командування залишається на території заводу.

20 травня українська сторона підтвердила вихід з "Азовсталі" близько 260 бійців, які потребували медичної допомоги. У Києві зазначали, що переговорний процес з противником триває, і розголошення даних може коштувати життя захисникам Маріуполя.

Що відомо про Дмитра Козацького

Дмитро фіксував подвиги українських захисників і злочини російських військових у Маріуполі. Він з дитинства мріяв бути військовим кореспондентом і навіть не підозрював, що його мрія здійсниться і саме так.

Захисник Маріуполя на заводі "Азовсталь" (фото: instagram.com/kztsk)

З 24 лютого він не випускає з рук фотоапарат і працює під обстрілами вже більш як два місяці.

Вдома його чекають рідні - мама і молодша сестра.

Захисник Маріуполя Дмитро Козацький (Орест) (фото: twitter.com/Kozatsky_D)

Хто такі захисники Маріуполя та в чому їх подвиг

Захисники Маріуполя - герої нашого часу. Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя.

Утримуючи позиції на “Азовсталі”, вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 військових) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС.

Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало можливість підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська знаходяться і сьогодні та дають гідну відсіч агресору. ЗСУ отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів.