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У Кременчуці чоловік вирішив підлатати дорогу, але варто було йому відвернутися, як все пішло не так

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Кременчук, Вівторок 29 червня 2021 13:26
У Кременчуці чоловік вирішив підлатати дорогу, але варто було йому відвернутися, як все пішло не так Колаж РБК-Україна: Дорогу в Кременчуці вирішив полагодити житель, але його обікрали
Автор: Світлана Мащенко

У Кременчуці Полтавської області один з місцевих жителів вирішив стати добровольцем і за свій рахунок відремонтувати ями на дорозі. Чоловік запасся будівельними матеріалами, інструментами, але варто було йому відвернуться, як все пішло не так.

Про це розповідає місцевий Telegram-канал.

Молодий чоловік залишив на дорозі цемент, тачку, воду, молоток. Але для приготування розчину йому знадобився пісок, за яким він і відійшов.

Поки його не було, до місця ремонту під'їхала ГАЗель, водій крав цемент і поїхав.

Повідомляється, що інцидент стався днями в районі Колісного заводу.

У Кременчуці чоловік вирішив підлатати дорогу, але варто було йому відвернутися, як все пішло не такУ Кременчуці чоловік вирішив підлатати дорогу, але варто було йому відвернутися, як все пішло не так

Фото: У Кременчуці у чоловіка, який ремонтував дорогу, вкрали цемент (t.me/h_kremenchug)

Але на цьому історія не закінчилася. Дізнавшись про подію, деякі громадяни скинулися і купили йому цемент. Кілька ям чоловік вже успішно усунув.

У Кременчуці чоловік вирішив підлатати дорогу, але варто було йому відвернутися, як все пішло не так

Фото:У Кременчуці вкрали цемент у добровольця (t.me/h_kremenchug)

Раніше в мережі показали відео з самої моторошної дороги України. Проїхати по ній вкрай важко, не розгубивши частини автомобіля по дорозі.

Також ми писали, що у Крижополі люди садять іриси у вибоїни на дорозі, щоб привернути увагу місцевої влади даній проблемі.

Крім того, повідомлялося, що київські дорожники стали героями соціальних мереж, насипавши асфальт не туди.

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