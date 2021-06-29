У Кременчуці чоловік вирішив підлатати дорогу, але варто було йому відвернутися, як все пішло не так
У Кременчуці Полтавської області один з місцевих жителів вирішив стати добровольцем і за свій рахунок відремонтувати ями на дорозі. Чоловік запасся будівельними матеріалами, інструментами, але варто було йому відвернуться, як все пішло не так.
Про це розповідає місцевий Telegram-канал.
Молодий чоловік залишив на дорозі цемент, тачку, воду, молоток. Але для приготування розчину йому знадобився пісок, за яким він і відійшов.
Поки його не було, до місця ремонту під'їхала ГАЗель, водій крав цемент і поїхав.
Повідомляється, що інцидент стався днями в районі Колісного заводу.
Фото: У Кременчуці у чоловіка, який ремонтував дорогу, вкрали цемент (t.me/h_kremenchug)
Але на цьому історія не закінчилася. Дізнавшись про подію, деякі громадяни скинулися і купили йому цемент. Кілька ям чоловік вже успішно усунув.
Фото:У Кременчуці вкрали цемент у добровольця (t.me/h_kremenchug)
Раніше в мережі показали відео з самої моторошної дороги України. Проїхати по ній вкрай важко, не розгубивши частини автомобіля по дорозі.
Також ми писали, що у Крижополі люди садять іриси у вибоїни на дорозі, щоб привернути увагу місцевої влади даній проблемі.
Крім того, повідомлялося, що київські дорожники стали героями соціальних мереж, насипавши асфальт не туди.