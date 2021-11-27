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У Черкасах малюк отримав опіки голови після планової операції: деталі скандалу

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Черкаси, Субота 27 листопада 2021 10:14
У Черкасах малюк отримав опіки голови після планової операції: деталі скандалу У Черкасах на операції травмувався хлопчик (фото)
Автор: Людмила Жукова

У Черкасах трирічній дитині мали зробити операцію з видалення наросту з вуха. Але так цього і не зробили, хлопчика привезли в палату з опіками голови.

Про це повідомляє ТСН.

Справа в тому, що під час хірургічного втручання в операційній почала іскритися апаратура і травмувала дитину.

За словами батьків, під час операції у медиків, нібито, почала іскритися апаратура і від цього могла спалахнути ліжко, на якій лежала дитина під анестезією.

Лікарі спростовують це і кажуть, що це тільки реакція організму на хірургічне втручання.

"Ніякої пожежі не було. Це реакція дитини на хірургічне втручання. Ми йому прокапали антибіотики", - розповів лікар дитини.

Трирічний малюк поступово прийшов до тями після анестезії. Тепер йому ставлять крапельниці для відновлення. Батьки хочуть довести справу до кінця, але операцію проводитимуть в іншій лікарні.

Як ми раніше писали, у Дніпрі провели унікальну операцію немовляті.

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