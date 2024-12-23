Вкусно и полезно: рецепт веганского панеттоне, который тает во рту

Веганский панеттоне - это ароматная, нежная и пышная итальянская выпечка, которая не содержит молочных продуктов и яиц. В то же время веганский панеттоне сохраняет всю свою традиционную вкусную текстуру.

О том, как готовить веганский панеттоне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba .

Что нужно для веганского панеттоне

Для того, чтобы приготовить веганский панеттоне к Рождеству, для теста понадобятся такие ингредиенты:

мука - 400 г

соевое молоко - 250 мл

кокосовое масло - 100 мл

подсолнечное масло - 20 мл

дрожжи прессованные - 20 г

сахарная пудра - 100 г

апельсиновая цедра - 3 ст. л.

цукаты - 100 г

изюм - 100 г

экстракт ванили - 5 г

куркума - 1 ч. л.

соль - по вкусу

Как готовить веганское панеттоне

Веганский панеттоне, как и традиционный, готовится на закваске с двойным отдыхом теста. Однако вместо коровьего молока используется соевое, с добавлением кокосового масла. А чтобы придать выпечке красивый окрас, вместо яиц добавляют куркуму.

Для того, чтобы приготовить закваску для веганского панеттоне, смешайте кокосовое масло с теплым соевым молоком до однородной консистенции. Когда смесь остынет, раскрошите в нее дрожжи.

В другую посуду просейте 100 г муки и влейте смесь с соевым молоком. Тщательно перемешайте ингредиенты и оставьте закваску в теплом месте на один час.

После того, как масса вдвое увеличится, надо добавить сахарную пудру с куркумой, экстрактом ванили и апельсиновой цедрой. Просейте и добавьте остальную муку к закваске. Вымешайте тесто до однородной эластичной смеси, после чего добавьте соль и еще немного вымесите массу.

Смажьте посуду подсолнечным маслом, выложите тесто для веганского панеттоне и накройте миску пищевой пленкой. Поставьте посуду в теплое место примерно на 8 часов - тесто должно увеличиться втрое.

После этого слегка раскатайте тесто, выложите цукаты и предварительно вымоченный изюм. Соедините края теста и сформируйте шар.

Переложите массу в форму для выпекания объемом 750 г. Поставьте форму в теплое место, чтобы тесто поднялось. После этого выпекайте веганский панеттоне примерно 35 минут при температуре 180 градусов.