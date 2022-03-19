Кредитні канікули в українських банках. Яка ситуація в ПриватБанк, Моно та інших

Українців, які через військову агресію Росії проти України не зможуть виплачувати свої кредити, штрафувати не будуть. Як повідомили в НБУ , ці правила стосуються всіх банків і кредитних організацій.

Які правила кредитних канікул і яка ситуація у великих українських банках – читайте нижче.

У НБУ посилаються на зміни, які внесені до Податкового кодексу і повідомляють, що кредитні канікули діють під час воєнного стану і ще 30 днів після його припинення.

У цей період банки не повинні нараховувати штрафи та пеню за несплату. Це правило стосується всіх нарахованих штрафів і пені після 24 лютого.

"У разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов'язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів", - сказано в повідомленні.

Якщо ж кредитна організація або банк нарахували пеню або штраф – то він повинен бути списаний. Також заборонено збільшення процентної ставки за користування кредиту в разі прострочення платежу.

Ці правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами, тобто тільки можливо сплатити їх пізніше. Як зазначили в НБУ, кредитні канікули - це відстрочка сплати боргу, а не Його прощення.

ПриватБанк

У ПриватБанку з 1 березня ввели кредитні канікули для всіх фізичних осіб з усіма кредитними картками. Пільгові умови без обов'язкового мінімального платежу діють до 1 червня 2022 року.

Вказується, що кредитні канікули будуть діяти й для тих карт, у яких була заборгованість до 90 днів включно. На період кредитних канікул клієнти можуть внести кошти на кредитну картку за власним бажанням.

Процес переведення на пільгові умови проводиться автоматично.

Крім того, в банку дозволили використовувати кредитні кошти – в межах ліміту на карті. Підвищення кредитного ліміту зараз неможливо.

Тимчасово зняли комісію за зняття коштів з кредитних карт, а також комісію при нарахуванні коштів на картки фізичних осіб.

Райффайзен Банк

У цьому банку ввели кредитні канікули для всіх фізичних осіб, приватних підприємців і корпоративних клієнтів з 28 лютого до 31 Березня 2022 року. В автоматичному режимі.

Також знято всі комісії:

При прийомі переказів і платежів в системі онлайн

При переказі коштів з картки на картку

При поповненні мобільного

При переказі коштів за реквізитами

За обслуговування карток та рахунків для фізичних осіб та підприємців

При знятті готівки за кордоном і в Україні

Щомісячна абонентська плата за використання картковим пакетом послуг знята на період з 28 лютого до 30 Квітня 2022 року.

МоноБанк

Пільговий період продовжили на місяць і скасували внесення обов'язкового платежу в березні. Заборгованості за прострочення не буде, так само як і штрафів або підвищених відсотків за непогашення заборгованості.

У перші дні війни в МоноБанк спочатку заблокували всі кредитні ліміти, але потім повернули людям можливість ними користуватися. У багатьох кредитний ліміт був урізаний до 10 тисяч гривень.

З кредитними картами є ще один нюанс - ними можна розплатитися в торговельній мережі, оплатити мобільний телефон або комунальні послуги, але не можна зняти готівку або зробити переказ з карти на карту, навіть між своїми рахунками.

Пумб

З карт цього банку можна зняти до 100 тисяч гривень. Через банкомати з картки іншого банку - не більше 1000 гривень. Готівку в розмірі до 6000 тисяч можна отримати в супермаркетах і заправках).

Валютні операції проводяться тільки в додатку онлайн, а ось в касах банку провести обмін валюти буде не можна.

Користування кредитним лімітом також спочатку заблокували, але потім знову відновили для активних клієнтів. А ось ліміти, як вказують в банку - розраховані індивідуально. Він доступний для виконання будь-яких операцій - оплата в торгових мережах, магазинах і оплата послуг в онлайн.

Діючі розстрочки по оплаті частинами без змін, а ось нові – недоступні. Чи не відкривають в банку і нові карти.

Термін дії всіх карт ПУМБ продовжений автоматично. Пільговий період за картками продовжено поки до 30 березня. Вказується, що відсоток не буде нараховуватися при внесенні коштів до 30 березня на рахунок.

"На цей момент банк встановив для всіх кредитних карт кредитні канікули, а саме в обов'язкові щомісячні платежі включена лише прострочена заборгованість (за наявності) і нараховані відсотки (за наявності).

Протягом дії кредитних канікул обов'язкові платежі будуть складатися тільки з відсотків і щомісячної комісії по кредиту. А погашення платежів по тілу кредиту відкладається", - сказано на сайті банку.

Альфа-Банк

З 1 березня в банку повідомили про кредитні канікули за всіма картками та кредитами. Щомісячний платіж скасовано.

Загальний термін дії кредиту для клієнтів продовжили на термін дії кредитних канікул - 3 місяці.

Також у банку скасували комісію за переказ коштів на картки інших банків. А ще - за зняття готівки з платіжних карток у касі понад ліміт два рази на місяць, за обслуговування пакету послуг у разі невиконання критеріїв за залишками, кількістю або обсягами операцій.

За погашення кредитів і кредитних карт, поповнення дебетових карт у відділеннях за будь-якими, в тому числі тепер і маленькими чеками - також скасували.

Ощадбанк

З 1 березня були введені кредитні канікули – до 31 травня 2022 року. За всіма кредитними продуктами. На цей період скасовуються всі платежі та будь-які штрафні санкції.

Процентні ставки за більшістю кредитних пакетів встановлені в розмірі 0, 001% річних.

З 1 березня по 31 травня клієнти банку звільнені від сплати за іпотекою, автокредитами, кредитами готівкою.

Запроваджено також кредитні канікули для представників мікро-, малого та середнього бізнесу. З 1 березня по 31 Травня відстрочені всі виплати по тілу кредитів і відсотки.