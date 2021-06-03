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Окупанти б'ють на сполох через воду в Криму: річки та водосховища пересохли ще більше

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Крим, Четвер 03 червня 2021 10:55
Окупанти б'ють на сполох через воду в Криму: річки та водосховища пересохли ще більше Колаж РБК-Україна: Води в Криму стало ще менше
Автор: Світлана Мащенко

Води на окупованій території Кримського півострова стало ще менше. Річки і водосховища значно обміліли в порівнянні з минулим місяцем, і ситуація стала ще гіршою, ніж рік тому.

Про це відзвітувати в службі "Гідрометцентру" окупантів.

Згідно з останніми даними, загальний запас води у водосховищах на початок літа становить 79,24 млн кубометрів, що на 6,53 млн менше, ніж на початку травня. А також на 5,92 млн менше, ніж ще рік тому.

Ситуацію пояснюють відсутністю достатньої кількості опадів, що утворюють стік. А після третьої малосніжної зими знову повторюється ситуація, як минулого року.

Річки в округах Алушти, Судака, Феодосії пересихають.

За минулий місяць опадів випало від 7 до 35% норми, від чого особливо страждають басейни річок Кача, Бельбек, Чорна, Салгір.

Зазначимо, що на початку лютого окупанти відзвітували, що найбільш близькими до "мертвого об'єму" були Баланівське, Тайганське і Партизанське водосховища.

До 2014 року материкова територія України забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Тепер же окупаційна влада змушена поповнювати запаси з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Це призвело до засолення грунту на півострові.

Раніше ми писали, що окупанти жорстко осоромилися на торжестві в Криму.

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